Mancosu e il Leon pronti per Roma  

Il via libera tanto atteso è finalmente arrivato e il Cagliari, a pochi giorni dalla difficile trasferta di Roma contro la Lazio (sabato alle 18, arbitra l'aquilano Dionisi), ritrova in un colpo solo Nandez e Mancosu.

In fondo al tunnel

Nandez si era fermato a metà della gara col Frosinone. Uno scatto di troppo e lo stop per una lesione ai flessori. El Leon, fuori contro Genoa, Juventus e Monza, da ieri è tornato a lavorare in gruppo e ora sarà Ranieri, d'accordo con lo staff medico, a decidere se utilizzarlo fin dal primo minuto contro la Lazio o farlo partire dalla panchina.

Gli stessi dubbi per Mancosu, che sta vivendo una stagione tormentata fin dai primi giorni di preparazione. Il ginocchio operato a fine luglio, infatti, non gli dà pace. Contro la Salernitana il rientro, ma senza mai dare continuità a presenze e allenamenti, fino allo stop di domenica. Ora Mancosu è tornato in gruppo e spera di potersi gettare alle spalle i problemi e i dolori che lo stanno accompagnando negli ultimi mesi.

Ancora out, invece, Capradossi e Di Pardo, anche ieri in allenamento personalizzato. Oggi nuovo allenamento al mattino, domani la rifinitura e, nel pomeriggio, la partenza per Roma. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA