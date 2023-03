Mancosu-Brescia, affare fatto e sfumato per il numero 17 

Brescia-Cagliari la giocherà con i colori del cuore, quelli rossoblù. Ma Marco Mancosu oggi avrebbe potuto essere dall'altra parte della barricata, se una trattativa di calciomercato ormai al traguardo non fosse saltata per colpa della... scaramanzia. Quella di Massimo Cellino, che aveva puntato deciso sul centrocampista cagliaritano che proprio lui vide sbocciare, giovanissimo, nel Cagliari. Un affare arenatosi davanti all'insormontabile paura del numero 17.

Affare fatto

Tasto rewind, si torna ad agosto, con la Spal e Mancosu che non trovano l'accordo per prolungare un contratto arrivato al suo ultimo anno di vita e col presidente Joe Tacopina che dà il via libera per lasciarlo partire con una risoluzione del contratto. Il centrocampista cagliaritano valuta una proposta intrigante dall'Australia, ma la notizia arriva fino a Brescia, dove il presidente Cellino fa scattare l'operazione. Al suo fianco il tecnico spagnolo Pep Clotet, che Mancosu lo ha conosciuto e apprezzato l'anno prima a Ferrara. Una serie di telefonate, sia Cellino che Clotet chiamano Mancosu, contento della proposta del suo vecchio presidente e di un allenatore con cui si era trovato bene la stagione precedente. L'affare sembra fatto, manca solo la stesura dei contratti. Ma...

Lo stop del 17

Il “ma” è che la trattativa viene definita il 16 agosto e i contratti, con le firme, andrebbero definiti il giorno dopo, il 17. Quello che per il presidente Cellino è il numero portasfortuna per eccellenza. Quindi tutto rimandato al giorno dopo. Un rinvio che si rivela fatale. Perché da Cagliari, proprio il 17 mattina, scatta il blitz del presidente Tommaso Giulini, che affida un mandato di intermediazione per conto del club all'agente Mariano Grimaldi. Che contatta Mancosu e gli presenta l'offerta ufficiale da parte del Cagliari. E Mancosu, davanti alla chiamata della squadra del cuore, non ci pensa un attimo. Una trattativa-lampo che dura appena tre ore. Il tempo di accettare il ritorno in Sardegna, risolvere il contratto con la Spal e firmare quello biennale che lo riporta in rossoblù 13 anni dopo la sua ultima partita col Cagliari. Mandando su tutte le furie Cellino, che però capisce anche che, davanti alla chiamata della sua Sardegna, Mancosu non avrebbe potuto comportarsi diversamente. E così, la mattina del 18 agosto, il giorno in cui il giocatore avrebbe dovuto firmare col Brescia, Mancosu sbarca a Elmas per rimettersi addosso i colori rossoblù.