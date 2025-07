Mancosu, assalto al “tricolore” 

«È il momento giusto, quest’anno ha già vinto il titolo Continental Ibo e questo è il secondo assalto. Questo match lo può proiettare in alto nelle classifiche internazionali: così Omar Loi, presenta il match che questa sera a Sequals vedrà il suo allievo Nicola Mancosu andare a caccia della cintura tricolore dei pesi gallo. Il pugile iglesiente del Team Villacidro Boxe sfida alle 21 (diretta sul canale YouTube della Fpi) il coetaneo Claudio Grande, in una serata del 18° Trofeo Primo Carnera, imperniata anche sul titolo europeo femminile dei Paglia tra Vittoria Parigi Bini e Luz Peral.

Ieri le operazioni di peso hanno visto Mancosu segnare 53,5 kg, 700 grammi in più del toscano. Non c’è un favorito: «Sono due pugili simili, per età, esperienza e ruolino, anche se lui è stato già campione d’Italia», prosegue Loi. «Siamo soddisfatti della preparazione, abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare secondo programma e per fortuna non abbiamo avuto problemi».

Mancosu ha 18 incontri da pro e le 5 sconfitte sono arrivate nei primi 5. «Ha iniziato all’estero in modo un po’ indipendente. Adesso ha intrapreso un percorso più giusto, quello che deve fare un professionista, e da noi ha trovato equilibrio e vittorie». ( c.a.m. )

