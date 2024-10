ManCity-Liverpool, sorpasso e controsorpasso 

Liverpool. Sorpasso e controsorpasso. È successo ieri in Premier League, con la vittoria per 2-1 del Manchester City sul campo del Wolverhampton e la risposta del Liverpool che, con analogo punteggio, ha battuto il Chelsea ad Anfield. Contestato il successo dei “Citizens”, arrivato al 95’ con un colpo di testa di Stones. I giocatori del Wolverhampton hanno protestato a lungo per un presunto fuorigioco e perché Bernardo Silva, secondo loro, avrebbe ostacolato l’uscita di Sá sul corner decisivo, ma l’arbitro Chris Kavanagh ha deciso diversamente dopo aver rivisto l’azione tramite Var. Duro lo sfogo, a fine partita, del tecnico dei Wolves, Gary O'Neil: «Sto cercando di mantenere la calma. Mi è capitato di essere coinvolto in alcuni di questi casi e di non averne avuti molti a nostro favore». Subito dopo ha replicato Guardiola: «Non l’ho capito, Bernardo Silva non disturba la posizione di Sà, che ha avuto una visione perfetta. E il colpo di testa di John Stones è stato magnifico». Intanto, il City è arrivato a 31 partite senza sconfitte in campionato, dove non perde da dicembre (sconfitto dall’Aston Villa). Il Liverpool invece ha ottenuto la settima vittoria in otto partite di campionato, nonostante l’ottima prova dei Blues di Enzo Maresca.

RIPRODUZIONE RISERVATA