ManCity e Inter replicano la finale 2023 

Oggi altre due italiane in campo: il Bologna alle 18,45 e l’Inter campione d’Italia alle 21. Domanille 21 tocca all’Atalanta in campo a Bergamo contro l’Arsenal.

Dopo 60 anni

Prima a calcare il palcoscenico della Champions stasera saranno i rossoblù emiliani, tornati nella massima competizione continentale oltre 60 dopo la loro prima e ultima volta. «Non faremo le comparse», promette Vincenzo Italiano, tecnico dei felsinei. E siccome tra gli avversari ci sono Liverpool, Aston Villa, Benfica e Borussia Dortmund, serve cominciare bene: al Dall’Ara arrivano gli ucraini dello Shaktar Donetsk e i tifosi sognano una partenza col botto, anche se la squadra deve ancora carburare. Nelle prime quattro partite di campionato sono arrivati tre pareggi con Udinese, Monza e Como e un ko a Napoli. «Tra infortuni e Nazionali dobbiamo ancora assimilare alcuni concetti», spiega l’allenatore, «ma stiamo arrivando. La Champions è un percorso bellissimo e il Bologna vuole mettere in difficoltà tutti. Possiamo battere lo Shakhtar». Dovrebbero trovare spazio i reduci della scorsa stagione: Castro con Ndoye e Orsolini, tre tra Freuler, Aebischer, Fabbian e Moro, Skorupski tra i pali, Posch, Beukema, Lucumi e uno tra Lykogiannis e Miranda in difesa.

Il big match

Alle 21 c’è ManCity-Inter, replica della finale 2023 (vinsero gli inglesi). Lo squadrone di Guardiola contro i nerazzurri di Inzaghi, che quest’anno puntano al traguardo grosso. «In Italia sono i migliori in assoluto e l’allenatore conosce i nostri schemi: è una squadra che può vincere la Champions», l’omaggio del tecnico catalano: «Siete maestri in Italia nel dire di arrivare alle partita più deboli di altri. Vedremo se potremo imporre il nostro gioco e giocare una bella partita, con i loro attacchi ti mettono subito in difficoltà». Ai campioni d’Italia servirà una prestazione da vera big europea, diversa rispetto a quella vista a Monza. «Sappiamo cosa dobbiamo fare: una partita gigantesca», il parere di Inzaghi, «corsa, aggressività, determinazione. In Europa il livello si alza». Nessuna rivincita rispetto a Istanbul: «Per quella partita non ho rimpianti. Questa è una partita di prima fase ed è tutto diverso, perché devi preparare otto squadre diverse». Il tecnico deve fare i conti con le assenze. Dimarco rimane a Milano come Arnautovic. Dal 1’ ci sarà Carlos Augusto, giocheranno Acerbi, Bastoni, Barella e Calhanoglu, Thuram e capitan Lautaro.

