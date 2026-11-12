Milano . «Speriamo che Pio Esposito faccia ancora tanti gol: Gigi Riva è in testa a 35 da una vita, l’augurio è che qualcuno lo superi». Roberto Mancini va addirittura a scomodare il Mito nel celebrare la doppietta del centravanti dell’Inter, ieri sera salito a quota nove reti in 14 presenze in Azzurro. «Abbiamo bisogno dei suoi gol e anche degli altri, ma lui può segnarne tanti», aggiunge. Mentre sulla vittoria, ricordando la situazione di classifica, gioisce ma senza farsi prendere troppo dall’entusiasmo: «Conta fino a un certo punto, perché comunque dobbiamo andare a vincere anche in Belgio se vogliamo essere primi», ricorda. «Ma è stata una grande prestazione, i ragazzi sono stati bravissimi. Andare in svantaggio con quell’errore, dopo dieci minuti, poteva farla finire in goleada, invece siamo stati calmi e tranquilli vincendo poi meritatamente».

Proprio Pio Esposito esulta: «Sono molto contento, poi questa maglia devo però meritarmela ogni volta che gioco». Dal dischetto ha spazzato via il ricordo di quando aveva sbagliato a Zenica, nei playoff Mondiali, e nell’esultanza ha anche pianto: «L’ultimo ricordo non poteva che essere quello, ma non posso certo nascondermi per tutta la vita». Il precedente l’aveva sbagliato il fratello, l’ex rossoblù Sebastiano: «Per questo sul rigore del 3-1 avevo una responsabilità in più, perché dovevo far dimenticare l’errore di mio fratello», fa notare. E a quanto pare l’interista avrebbe dovuto tirare pure il primo, stando alle immagini mostrate nel post partita dove Mancini ha rimproverato Sebastiano (quando lo ha sostituito, pochi minuti dopo) chiedendogli perché l’avesse battuto lui. «Eravamo designati entrambi, lui ha più gol realizzati su rigore di tutta la squadra e sa calciarli. Poi può sbagliare chiunque», la carezza del fratello minore, sempre più protagonista in Nazionale oltre che in nerazzurro.

Decimo gol con l’Italia per Frattesi, al ritorno a San Siro. «Molto emozionante, far gol qui è sempre speciale», dice il centrocampista della Lazio, autore di uno splendido inizio di stagione in biancoceleste dopo aver lasciato l’Inter. «Sono contento, oltre che per la vittoria, per il carattere che c’è stato». Mastica amaro invece Zidane: «Dopo il 2-1 abbiamo avuto difficoltà, soprattutto difensivamente. Mbappé? Non possiamo parlare delle assenze, pensiamo a chi c’era».