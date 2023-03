Mancini: meritavamo il pareggio  

«Era una partita difficile, poi abbiamo preso gol su due calci d'angolo, ma nel secondo tempo abbiamo dominato. Avremmo meritato il pareggio, sarebbe stato giusto. Ci dispiace ma la strada è lunga», ha detto il ct della nazionale, Roberto Mancini, dopo la sconfitta con l'Inghilterra. «Nella ripresa abbiamo giocato meglio - ha proseguito - ho rivisto una grande nazionale e questo ci fa ben sperare. E' un inizio in salita ma troveremo la discesa». La sua scelta a dispetto di tutti, quella dell’italo-argentino Retegui al centro dell’attacco, va commentata: «A Retegui bisogna dare un po' di tempo - ha aggiunto parlando dell'esordiente – all'inizio ha avuto difficoltà poi si è mosso meglio e ha trovato anche il gol».

Gli avversari

Kane è diventato il maggior marcatore della storia sportiva dell’Inghilterra. Una “festa” a Napoli, dopo la rete realizzata su rigore. «E’ stata una bella Inghilterra – ha detto – non vincevamo qui da quasi trent’anni, mi pare, stiamo facendo un bel calcio ed è bellissimo aver cominciato così. Il mio record? Ringrazio tutti, la mia famiglia a casa e quella sportiva. Il gol non è tutto ma per noi attaccanti ha un’importanta diversa. Ora continuiamo».

