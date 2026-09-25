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26 settembre 2026 alle 00:31

Mancini: «Male nella prima parte, bene fino allo 0-2» 

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Roma. «Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio, noi eravamo in difficoltà, poi nel secondo sono andati in difficoltà loro e noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Solo il primo tempo è stato al di sotto della aspettative, nel secondo abbiamo fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 belga». Così si è espresso il ct della Nazionale, Roberto Mancini, dopo la sconfitta con il Belgio in Nations League. Ai microfoni della Rai, il ct ha proseguito «Fischi che fanno male? No, certo quando si perde non si è contenti, i fischi ci stanno». Dopo di lui è intervenuto Giovanni Di Lorenzo: «Se cominciamo a massacrare i giocatori dopo la prima partita, non aiutiamo la Nazionale», ha detto il difensore del Napoli dopo il ko col Belgio. «Non so quanto ci vorrà, ma è una questione di autostima. Dobbiamo ritrovare una Nazionale che metta paura a tutti. Sicuramente non è l'inizio migliore, i fischi ci stanno, ma ora abbiamo altre tre partite e dobbiamo pensare a quelle. Certo, dobbiamo migliorare». Il prossimo impegno dell’Italia in Nations League è lunedì alle 20.45 all'Ataturk Spor Kompleksi di Bursa contro la Turchia.

Le altre

Proprio la selezione del ct Montella ieri ha perso 1-0 in casa contro la Francia grazie a una rete di Kylian Mbappé. Il campione transalpino, dopo aver segnato il gol vittoria in Turchia, ha cominciato subito a zoppicare, costretto poi a uscire dopo pochi minuti. Le prime indicazioni parlano di un problema al ginocchio. La Francia è attesa lunedì dalla trasferta in Belgio, poi venerdì 2 ottobre alle 20.45 ospiterà l'Italia allo Stade de France. Sono 3.715 i biglietti a disposizione dei tifosi azzurri. La Francia e il Belgio guidano la classifica del girone di Nations con 3 punti, l’Italia e la Turchia sono a zero punti.

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