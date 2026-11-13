L'Italia riscopre la passione per la Nazionale di calcio (oltre otto milioni davanti alla tv e 40% di share per la convincente vittoria sulla Francia): il rinascimento azzurro è figlio del nuovo corso in Federcalcio ma soprattutto del ritorno in panchina di Roberto Mancini, fortemente voluto da Giovanni Malagò. Ora nessuno rinfaccia più all'attuale commissario tecnico la repentina e ben pagata scelta araba, fa premio l'inaspettata resurrezione dalle ceneri di Zenica (26 marzo 2026). Cosa è cambiato in questi mesi? Non certo la situazione del calcio italiano, che resta quella che era. Mancini però ha trovato una strada, come si è visto anche ieri a San Siro dove gli azzurri hanno battuto in rimonta la fortissima Francia di Zinedine Zidane, grazie a uno strepitoso Pio Esposito, successo che permette di affrontare domenica il match con il Belgio con un altro spirito.

La situazione

Pur considerato che si tratta della Nations League e non di un Mondiale o un Europeo, l'Italia sembra aver ritrovato le antiche radici che facevano brillare le quattro stelle iridate stampate sulla maglia. E quella retorica del «questi siamo» suona ormai come un lontano ricordo con il nuovo corso e i suoi cinque “segreti”.

I giovani

L'ondata di giovani e il merito: fin dal via, Mancini 2.0 ha allargato subito la base convocando ben 9 esordienti assoluti e inserendo profili freschi in base al merito (come quelli provenienti dall'U21 e vari campionati europei) per dare energia e fame a un gruppo ferito. A settembre, il ct aveva dato spazio a diversi giovani confermando la linea che ha avuto nella sua prima fase in azzurro: Issa Doumbia, Mohamed Alì Zoma, Samuele Inacio, Alessandro Romano, Michael Kayode, Eddy Kouadio e Massimo Pessina. Per novembre, ha insistito sui giovani: e c'è anche un classe 2009, Riccardo Cassano del Como.

Il modulo

Il ritorno al 4-3-3, l'identità propositiva e la capacità di cambiare quando serve: Mancini ha rifiutato di appiattirsi sul 3-5-2 imperante in Serie A, riportando al centro del progetto la difesa a quattro e un calcio dinamico, verticale e votato al dominio del gioco, ricalcando le idee che lo hanno portato a conquistare l'Europeo a Wembley. La squadra si appoggia sui punti fermi come Gianluigi Donnarumma in porta, Nicolò Barella e Sandro Tonali a centrocampo, con un'impostazione tattica fluida (spesso orientata a transizioni verticali) pensata per sopperire alla mancanza di esterni offensivi puri. E poi il centravanti ritrovato che porta il nome di Pio Esposito affiancato da un altro giovane, il fratello Salvatore che insieme ad altri come Kayode, Scalvini, Frattesi e Cambiaghi non c'era a Zenica e ora è titolare. E dei 16 visti ieri nella disfatta con la Bosnia non c'erano nemmeno Doumbia, Ricci, Scamacca e Vergara.

L’equilibrio

L'asse forte con Claudio Ranieri: l'affiancamento di Ranieri come dt ha portato stabilità gestionale, esperienza e un raccordo fondamentale con i club e il territorio. Insomma, un occhio esperto e qualificato in più per premiare chi merita e scoprire nuovi talenti.Le scuse del ct e il patto di riconciliazione sono stati una sorta di preliminare: all'atto del suo insediamento annunciato dal Malagò, Mancini ha affrontato il passato e le scuse per il vecchio addio, ricompattando lo spogliatoio e ritrovando il feeling con senatori e tifosi.

Il coraggio

Il coraggio e la capacità di soffrire e di superare le difficoltà: la nuova Italia di Mancini ha saputo ricompattarsi e ritrovare la strada del gioco e dei risultati che ora la vedono in testa al girone di Nations ad un passo dai quarti e comunque padrona del proprio destino. Rispetto alla sconfitta col Belgio sono cinque i titolari cambiati: non ci sono più Coppola, Mancini e Kean, mentre Frattesi e Scalvini avevano fatto solo una comparsa. L'approccio pragmatico e la voglia di fare punti subito - visibili contro Turchia e Francia - hanno invertito la rotta del ranking e riportato entusiasmo.

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