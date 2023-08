Mancini, fulmine di Ferragosto 

Roma. «Il numero 10 è quel giocatore che stupisce ed emoziona, che “spiazza” tutti». Si definisce così, sul suo sito e sui profili social, Roberto Mancini. E in effetti la sua ultima giocata è davvero spiazzante. Aver detto addio alla panchina della nazionale, tre settimane prima del doppio impegno di qualificazione europea a settembre, è un vero e proprio fulmine d’estate nel cielo azzurro. Colpisce e lascia tramortiti non solo Gravina, la Federcalcio, la nazionale, ma anche tutto il calcio italiano. «Le dimissioni da ct della nazionale sono state una mia scelta personale», l’unica spiegazione di Mancini, con un post sul suo profilo Instagram accompagnato dalla foto del trionfo a Euro 2020, dai ringraziamenti «al presidente Gravina per la fiducia» e dal saluto «a tutti i miei giocatori e ai tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni». «Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020», la conclusione nostalgica.

Decisioni immediate

Ora, con via Allegri chiusa, la Figc è al lavoro per trovare subito il nuovo ct. Spalletti è in cima alla lista, c’è da organizzare in tempi brevi la squadra che deve rincorrere un posto per gli Europei di Germania, da seconda del girone dietro la favoritissima Inghilterra. Le dimissioni di Ferragosto sono diventate realtà ieri: prima in mattinata la telefonata a Gravina, poi in serata una pec inviata alla federazione. Mancini è in queste ore a Mykonos, in vacanza tra mare, barca, relax. E molti pensieri. «Quando l’ho letto, credevo non fosse vero: mi dispiace», dice Arrigo Sacchi, che da ct si dimise nel ‘96 dopo l’eliminazione dall’Europeo e la conferma Figc. «È una decisione che arriva a sorpresa, ed è tutto molto strano - la riflessione all’Ansa del ministro dello sport, Abodi - Tra l’altro mi viene da pensare: le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no?»

Stanchezza

Nulla da fuori lasciava presagire un gesto così clamoroso. «Che io sia un ct infelice è una storia che non ha nè capo nè coda», la sua ultima dichiarazione in conferenza prima delle vacanze, per smentire le voci del Napoli. Eppure da chi lavora al suo fianco trapela che le ultime settimane avevano portato anche segnali di stanchezza, forse di insofferenza a un ruolo sempre più difficile, tra le tempeste di un movimento tecnicamente in crisi. «Ma qualcosa deve essere successo», assicura chi lo conosce bene. Pochi giorni fa, il club Italia era stato ristrutturato: Mancini supervisore dalla A alle giovanili, staff ridisegnato (via Evani, i più stretti collaboratori di Mancini riassegnati in diversi incarichi), Oriali confermato team manager. E la new entry Buffon - uomo simbolo della Juve, una maglia non esattamente in sintonia con la storia calcistica del ct - come capodelegazione. Può bastare questo a far vacillare la fiducia? L'altro punto di domanda riguarda possibili offerte. Nei giorni delle spese folli di Riad per assicurarsi un calcio di livello mondiale, il pensiero va immediatamente a quello scenario. Chi lavora nelle trattative con i sauditi o la Premier fa notare che tutti i posti sono presi, a parte la nazionale araba. A inizio agosto Mancini ha incrociato in Sardegna un mediatore serbo che lavora con l’Arabia, e i rumors su un’offerta della nazionale di Riad crescono dopo l’annuncio di dimissioni. Ma è un’ipotesi alla quale pochi credono in Figc, almeno come causa scatenante dell’addio.

RIPRODUZIONE RISERVATA