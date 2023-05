Manchester festeggia il City 

A Brighton sono tutti innamorati di Roberto De Zerbi. Con il successo per 3-1 (doppietta del talento 18enne Ferguson) sul già retrocesso Southampton i “Seagulls” si sono assicurati un posto nelle Coppe europee. Infatti ora, il Brighton è sesto con 61 punti in classifica e non può più essere raggiunto o superato dalla squadra attualmente all’ottavo posto, il Tottenham che ha quattro punti di distacco. Ora per andare in Europa League e non in Conference ai “gabbiani” di De Zerbi basterà fare un punto nelle due partite ancora da giocare (la 38ª giornata più un recupero).

Al termine della sfida, c’è stata la consegna del trofeo e delle medaglie a Pep Guardiola e ai giocatori. Prima della partita bagno di folla per il City fuori dallo stadio con i tanti sostenitori in delirio. Dopo aver sollevato la Coppa della Premier, il City potrà pensare agli altri due tasselli per il “Treble”, il Triplete: la finale di Fa Cup contro lo United (il 3 giugno) e quella di Champions League del 10 giugno a Istanbul contro l’Inter.

Dopo aver gioito dal divano sabato sera, quando l’Arsenal ha perso l’ennesima gara di fine stagione contro Nottingham Forest (1-0) che così ha centrato la salvezza, il Manchester City ha festeggiato la conquista del terzo titolo di Premier League consecutivo, il quinto negli ultimi sei anni, all’Etihad Stadium davanti ai propri tifosi, in occasione della sfida di ieri contro il Chelsea. La gara, quasi una formalità, si è chiusa con la vittoria del Manchester City per 1-0 grazie a un gol al 12’ di Alvarez.

De Zerbi in Europa

Bundesliga

A novembre veniva operato per la seconda volta per rimuovere il tumore maligno ai testicoli che gli era stato diagnosticato in estate. Quel giorno, dal letto d’ospedale, Sebastien Haller faceva sapere che «era andato tutto bene» e in cuor suo già sognava il rientro sui campi di calcio. Voleva vincere a ogni costo la sua sfida più importante, in fondo era stato lui l’acquisto dell’estate del Borussia Dortmund, che per 31 milioni di euro lo aveva prelevato dall’Ajax, e con i suoi gol i tifosi gialloneri sognavano di strappare il titolo della Bundesliga agli arcirivali del Bayern Monaco. Ora, l’incredibile sta diventando realtà. Haller era tornato in campo il 22 gennaio scorso entrando al posto del giovane talento Moukoko al 62’ della sfida contro l’Augusta. E ieri, di nuovo contro l’Augusta, in trasferta, la favola si è compiuta: ha segnato due delle tre reti (la terza di Brandt nel recupero) che sono valse al Borussia il sorpasso nei confronti del Bayern Monaco, sconfitto sabato dal Lipsia, a una sola giornata dalla fine del campionato: 70 punti il Dortmund, 68 il Bayern. I gialloneri giocheranno in casa contro il Magonza, mentre il Bayern, vincitore degli ultimi dieci titoli, andrà a Colonia.

Razzismo in Liga

Grave caso di razzismo nei confronti di Vinicius Junior nello stadio del Valencia, nella gara vinta dai padroni di casa per 1-0 sul Real Madrid. «Il campionato che una volta appartenne a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, oggi appartiene ai razzisti», ha scritto Vinicius.

