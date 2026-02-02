Mancherà l’acqua, per l’ennesima volta chiudono le scuole 

Mancherà l’acqua, studenti a casa. La chiusura programmata del serbatoio di Murrone, annunciata da Abbanoa per domani, porterà allo stop delle lezioni in numerose scuole cittadine e riaccende lo scontro politico sugli interventi promessi e mai completati per garantire la continuità del servizio idrico.

La chiusura del serbatoio, dalle ore 8.30 alle 17, lascerà a secco La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore. Il sindaco Emiliano Fenu, ha firmato un’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche. Gli istituti interessati sono lo Scientifico “Fermi” (solo succursale di via Ballero), la Scuola Civica, il Consorzio Università, la scuola di San Pietro e l’asilo Guiso Gallisai.

Critiche le consigliere comunali Maura Chessa e Francesca De Ambrosis, che in un’interrogazione chiedono chiarimenti sui finanziamenti regionali annunciati a dicembre per le cisterne nelle scuole. «A fronte di annunci dei fondi ottenuti - dichiarano - la città si trova con scuole chiuse per mancanza d’acqua. È un problema strutturale noto e prevedibile».

