VaiOnline
Disservizi.
03 febbraio 2026 alle 00:28

Mancherà l’acqua, per l’ennesima volta chiudono le scuole 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mancherà l’acqua, studenti a casa. La chiusura programmata del serbatoio di Murrone, annunciata da Abbanoa per domani, porterà allo stop delle lezioni in numerose scuole cittadine e riaccende lo scontro politico sugli interventi promessi e mai completati per garantire la continuità del servizio idrico.

La chiusura del serbatoio, dalle ore 8.30 alle 17, lascerà a secco La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore. Il sindaco Emiliano Fenu, ha firmato un’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche. Gli istituti interessati sono lo Scientifico “Fermi” (solo succursale di via Ballero), la Scuola Civica, il Consorzio Università, la scuola di San Pietro e l’asilo Guiso Gallisai.

Critiche le consigliere comunali Maura Chessa e Francesca De Ambrosis, che in un’interrogazione chiedono chiarimenti sui finanziamenti regionali annunciati a dicembre per le cisterne nelle scuole. «A fronte di annunci dei fondi ottenuti - dichiarano - la città si trova con scuole chiuse per mancanza d’acqua. È un problema strutturale noto e prevedibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 