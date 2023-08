Mance, clienti sempre più avari 

La riceve uno, ne godono tutti. A patto che arrivi, questa benedetta mancia, considerato che in bar (per il servizio al tavolino) e ristoranti si vede sempre meno, tranne che nei rioni turistici. Ma questo, è merito degli stranieri: sono più generosi e, a seconda della loro provenienza, pensano che sia un obbligo perché in Stati come ad esempio gli Usa, la mancia è quasi l’unica retribuzione del cameriere. Il sistema della divisione delle mance in bar e ristoranti è democratico e collaudato, ma non sempre funziona. Perché se il cliente non la lascia – e questa “distrazione” ne affligge un numero sempre maggiore - da dividere c’è ben poco. E mentre nei locali del centro, quindi quelli visitati dai turisti, vale la pena “rompere il salvadanaio” una volta al mese perché c’è qualcosa da spartire, in altri esercizi pubblici la “breve e toccante cerimonia” si fa ogni sei mesi. E senza fasti.

Visto dal cameriere

A stilare la classifica della generosità liberale dei clienti è Christian Ebau, cameriere nel ristorante “Ci pensa Cannas” in via Sardegna nel quartiere cagliaritano della Marina, ma qualunque collega ripete lo stesso concetto: «I più generosi? I tedeschi, imbattibili: il più avaro lascia cinque euro, ma più spesso dieci». E se i germanici brillano, francesi e spagnoli restano opachi: «Manco un centesimo, e portano via pure le monetine del resto». Ebau parla, la categoria dei camerieri nella sua interezza annuisce. E gli italiani, hanno il braccino corto o sono generosi con chi li serve al tavolino? Ebau sorride: «Lasciano la mancia i clienti sardi abituali, gli altri non sempre. I turisti italiani, più spesso».

Un po’ di norme

Prima di sentire altre voci, alcune note - diciamo così - legali. La mancia al bar e al ristorante, così come nei taxi e per altri servizi - è un atto di liberalità del cliente contento nei confronti di chi l’ha soddisfatto. Qui inizia e qui finisce. Già, perché il cameriere (che poi spartisce le mance con il personale di cucina) è pagato sulla base del contratto nazionale di lavoro (se non presta servizio per uno sfruttatore che non lo applica, ed è irregolare). Inoltre, in Italia il sistema della ristorazione - il cui conto è sempre più caro - ha due “gabelle” che altrove non ci sono, o quantomeno non entrambe: il coperto di uno, due, se il locale è lussuoso anche cinque euro, e poi il servizio in percentuale. Da lì il ristoratore trae i fondi per pagare le buste paga, quindi se ci accomodiamo al tavolo, il cameriere e la brigata di cucina già li paghiamo nel conto finale. Ciò non toglie, però, che ormai la mancia sia nel galateo quantomeno delle persone meno giovani, ma si vede sempre di meno.

E ora le tassano

«Dobbiamo rispondere con onestà?», chiede maliziosa Alessandra Raffè, titolare del bistrò-american bar che porta il suo cognome in via Sardegna: «I turisti sono assai più generosi degli italiani in generale e anche dei sardi», particolarmente (ancora loro) «i tedeschi». E poi Raffè spiega per quale motivo i camerieri intervistati non dicono mai quanto “si fanno” di mance al mese: «Perché la legge di bilancio approvata l’anno scorso prevede una tassazione pure su quelle, pari al cinque per cento, come imposta sostitutiva». E la si paga, generalmente? Basta vedere i sorrisi dei camerieri per capire: «Sì, di gomma ». Tanto, le mance sono incontrollabili per lo Stato. E perché i sardi non allungano quel braccino di cui sopra? «Non è nella nostra cultura», spiega Raffè, «e sanno che si pagano già coperto e servizio. Lo sanno anche i turisti italiani, ma sono in modalità psicologica vacanza».

Regalie sempre più rare

Nel ristorante “Antica Cagliari” nella stessa via Sardegna, fa il cameriere Michele Giangravè: «Le mance? Prima erano un’ottima integrazione allo stipendio, ma ora sono rare». Per non dire sparite, considerato che i cagliaritani la lasciano sempre meno spesso, «ma i sardi che la danno non vanno sotto i cinque euro, spesso superano i dieci nelle tavolate più numerose».

Ai tavolini del bar

Sempre nel centro storico-turistico, al “City bar” nel Largo il cameriere Riccardo Cavalli dice che «per le mance, al bar è una vitaccia. Ci salvano i croceristi americani, perché non sanno che qui non costituisce la paga del personale e lasciano cinque euro, ma negli altri casi una moneta da un euro è già una rarità. Un po’ la crisi economica, un po’ il cambio di mentalità, fatto sta che le mance sono rare perfino per chi, come noi, lavora in pieno centro». E per quanto riguarda il resto (della città), non è mancia: fuori dai flussi turistici, è rara come un avvistamento di extraterrestri.

