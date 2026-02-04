Mancati ripristini, stop all’Enel 

Strade rattoppate e trasformate in trincee, in alcuni casi con nastri e transenne diventati perenni, in attesa di una sistemazione definitiva che però dopo un anno non si è ancora concretizzata. Uno scenario che riguarda diverse zone della città, conseguenza di lavori ai quali però non sono seguiti i necessari ripristini a regola d’arte, tanto che ora il Comune annuncia lo «stop alle nuove autorizzazioni per tagli stradali fino a quando non saranno rispettati gli accordi per i ripristini dopo la messa in opera dei sottoservizi».

Nel mirino

Linea dura prima di tutto contro Enel. L’amministrazione - ricordano dal Municipio - «ha lavorato dal momento dell’insediamento a un fitto programma di asfalti stradali, che ha fruttato a oggi 60 chilometri di strade e che ne prevede altre nell’ambito del quinto lotto, per 12 milioni di euro totali di spesa. Per la crescita e la competitività della città sono sicuramente importanti i sottoservizi, ma è assolutamente fondamentale che siano accompagnati da adeguati ripristini».

Il sindaco Graziano Milia non usa mezzi termini. «Non è accettabile lavorare quotidianamente e investire ingenti risorse pubbliche per poi vedere la città nuovamente smembrata. È una questione di decoro e anche di sicurezza», dice. «Pertanto esigiamo da parte di chi lavora sui sottoservizi, Enel in primis, il rispetto del programma concordato», sbotta il sindaco per poi rincarare la dose: «Non intendiamo tollerare ulteriormente queste forme di superficialità: vogliamo garantire alla cittadinanza un tracciato stradale adeguato».

La mappa

Sono tantissime le strade interessate dai lavori che sono state poi abbandonate a se stesse, senza un concreto rifacimento dell’asfalto, con gravi conseguenze anche a danno di semplici pedoni. Un esempio su tutti l’area intorno alla nuova cabina Enel di viale Colombo, dove è cresciuta anche vegetazione spontanea, a conferma del lungo lasso di tempo trascorso dopo la fine dei cantieri. Gli stessi problemi all’incrocio via Alghero-via Sulis, ma non solo: sono tanti i ripristini ancora da eseguire, anche in alcune delle strade asfaltate di recente, quali via Manara, via Copernico e via Panzini, per citarne alcune.

Ripristini da completare

I sopralluoghi sulle autorizzazioni rilasciate nel 2025, stanno confermando, se ancora ce ne fosse bisogno, la necessità di completare diversi interventi. La lista dei ripristini programmati lo scorso anno è lunga: da via Gramsci a via Olanda, sino alla rotonda fra via Leonardo Da Vinci e via Marco Polo. Ma a distanza di mesi in diverse vie l’attesa colata d’asfalto per eliminare i tagli stradali è ancora un miraggio. «Pertanto, per ciò che concerne Enel», viene ribadito dal Comune, «l’amministrazione non rilascerà più autorizzazioni fino al completamento del cronoprogramma dei ripristini riguardante gli interventi 2025».

