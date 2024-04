Mancate bonifiche, parlamentari a Piscinas 

Una cabina di regia ministeriale per dare risposte alle mancate bonifiche delle miniere dismesse di Montevecchio e Ingurtosu. Si parte subito con il sopralluogo di una commissione parlamentare lungo i fiumi dei veleni, Irvi e Piscinas, e poi sarà la volta di un tavolo tecnico fra gli enti coinvolti. «La descrizione del sindaco – dice il presidente della commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli – ha ben evidenziato la necessità di un intervento che a questo punto sfiora l’urgenza. Si è perso troppo tempo. I deputati, in particolare i rappresentanti della Sardegna, hanno espresso la necessità di visitare i luoghi di notevole pregio ambientale, macchiati dall’inquinamento. Non possiamo più aspettare, sarà fatto quanto prima».

La regia

Una giornata dedicata a porre fine a un problema che si trascina da oltre 30 anni, con la chiusura delle miniere e l’abbandono dei due villaggi. «Di mattina – dice Salis – sono stato ascoltato dalla direttrice generale del dipartimento Bonifiche, Laura D’Aprile. Conosceva benissimo la problematica, più volte portata all’attenzione del Ministero. Mi sono soffermato sull’evento del 21 marzo, quando il rio Irvi in piena ha trasportato i fanghi in mare. La volontà di porre fine all’ennesimo allarme che, oltre al danno d’immagine di una terra votata al turismo, crea notevoli danni all’ambiente, mette in croce gli operatori turistici di tutta la Costa Verde. È di questi giorni la convinzione dei turisti che l’inquinamento si estenda sui 47 chilometri del litorale. Fatichiamo a spiegare che non è così». Soddisfatto dei risultati ottenuti, il primo cittadino aggiunge: «La direttrice D’Aprile ha dimostrato massima collaborazione per la soluzione del problema. A tutti gli enti coinvolti verranno chieste le opere eseguite, i progetti approvati, i fondi spesi, eventuali ritardi e giustificazioni. Un lavoro finalizzato a capire anche eventuali responsabilità e negligenze, necessarie per procedere sul da farsi sotto la regia del Ministero».

L’audizione

Il lungo discorso che Salis è stato concentrato nei 10 minuti di tempo a disposizione. «Mi sono soffermato sull’ultimo progetto sperimentale di 400mila euro assegnato a Igea per il pompaggio dell’acqua di falda a pozzo Sanna, soluzione per evitare che l’acqua inquinata finisca nei fiumi Irvi e Piscinas che sfociano al mare. Non mi aspettavo la promessa di un sopralluogo nel territorio. Una rassicurazione e un punto di partenza per dire basta alla piaga dei veleni nel paradiso di Piscinas». Ai lavori non povera mancare il deputato di Arbus ed ex assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis: «Su una cosa voglio essere chiaro: denuncerò pubblicamente eventuali condotte omissive di chi è responsabile dei ritardi accumulati nel tempo. Le prove di pompaggio sul progetto sperimentale che andrebbe a prosciugare pozzo Casargiu sono ferme su un parere che da mesi nessuno rende. Tutte le forze politiche parlamentari hanno espresso preoccupazione sugli ingiustificabili ritardi delle bonifiche. Nonostante la volontà politica, la burocrazia blocca progettualità e autorizzazioni».

