Mancate bonifiche, due inchieste 

A quasi sette anni dagli undici patteggiamenti nell’ambito del procedimento per inquinamento che sarebbe stato provocato dalla Fluorsid, l’azienda che fa capo al presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini (mai indagato), sono due le inchieste che la Procura ha aperto per le mancate bonifiche delle aree contaminate. Quella sulla società è stata aperta quasi due anni fa e si starebbe concentrando sulle ragioni dei mancati interventi; la seconda è di pochi mesi fa e punterebbe a far luce sull’attività dei tre comuni (Assemini, Uta e Monastir) che avrebbero dovuto obbligare il privato a bonificare. Entrambe le indagini sono state affidate dal Procuratore della Repubblica, Rodolfo Sabelli, alla sostituta Rossella Spano, mentre l’attività investigativa è delegata al Nucleo investigativo del Corpo Forestale della Regione.

I patteggiamenti

Nel luglio 2019 si era concluso con 11 patteggiamenti, autorizzati dal giudice del Tribunale di Cagliari, Giampaolo Casula, il procedimento del pubblico ministero Marco Cocco aperto due anni prima con il clamoroso arresto dei vertici della Fluorsid. L’accordo tra difese e pm, poi ratificato dal giudice, prevedeva il ripristino dei luoghi. In questo modo gli imputati avevano patteggiato 23 mesi e settemila euro di multa, con la pena sospesa. La pena era stata concordata da Pasquale Lavanga, ex presidente Cda della Fluorsid, il figlio Michele Lavanga, ex direttore dello stabilimento, il responsabile commerciale dei sottoprodotti aziendali Loukas Plakopitis, Giuseppe Steriti (funzionario), Mario Deiana (responsabile logistica), Armando Bollani (proprietario della società Ineco), Sandro Cossu (responsabile sicurezza e ambiente), Alessio Farci (responsabile del cantiere a Terrasili), Marcello Pitzalis (operaio della Ineco), Giancarlo Lecis (funzionario Fluorsid) e Simone Nonnis, dipendente di Bollani. Per tutti gli imputati era caduta l’ipotesi iniziale di associazione a delinquere, ma erano rimaste – a vario titolo – le contestazioni di inquinamento, disastro ambientale e smaltimento illecito di rifiuti.

Le bonifiche

Nonostante la società Fluorsid fosse rimasta comunque estranea alle imputazioni, l’azienda si è presa in carico la gran parte delle bonifiche, ipotizzando una spesa di circa 22 milioni di euro. Il piano di investimenti varato dalla società di Tommaso Giulini per risanare l’area attorno allo stabilimento di Macchiareddu e migliorare ulteriormente il rispetto della sicurezza ambientale, però, non sarebbe mai partito. Da qui le due indagini della pm Rossella Spano che puntano ad accertare le ragioni (ed eventuali responsabilità) dei mancati interventi: la prima riguarderebbe proprio la Fluorsid e i motivi che hanno rallentato l’avvio del progetto;, la seconda – aperta solo da qualche mese – per verificare se i Comuni abbiano emanato tutte le ordinanze necessarie a ripristinare la sicurezza ambientale dei terreni.

C’è da dire, però, che alcuni Enti negli anni avrebbero già emanato alcune ordinanze (il sindaco di Assemini ha firmato l’ultima poco prima di Capodanno), ma poi queste sarebbero state congelate dopo i ricorsi al Tar. Davanti ai giudici amministrativi, la Regione - sempre citata dai ricorrenti - non si è costituita. Per il progetto di bonifica interno allo stabilimento, predisposto dalla Fluorsid, questo sarebbe stato stoppato dagli organi di controllo prima che potesse diventare operativo. Ma l'attività della Procura e degli investigatori della Forestale riguarda le aree esterne alla fabbrica, quelle che la società dovrebbe risanare a seguito dei patteggiamenti: le due inchieste, dunque, puntano a fare luce sul perché, trascorsi quasi 7 anni dalle sentenze, quegli interventi sembrano essere rimasti ancora al palo.



