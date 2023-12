Mancate bonifiche alla Maddalena, indagato Solinas 

Il presidente della Regione Christian Solinas è sotto indagine a Tempio per i presunti ritardi nelle operazioni di bonifica dell’ex Arsenale di La Maddalena, in particolare per i mancati interventi sui fondali del molo Carbone. Il nome dell'esponente sardista è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura gallurese per il reato di inquinamento. Solinas, assistito dall’avvocato Toto Casula (che non ha voluto rilasciare dichiarazioni), è stato sentito a Tempio lunedì pomeriggio e avrebbe risposto a tutte le domande degli investigatori. ll presidente della Regione si era messo subito a disposizione dei magistrati e del personale della Guardia Costiera. Era stato sentito a lungo, come persona informata sui fatti, anche il capo di gabinetto, Quirico Sanna.

Il caso nazionale

Il fascicolo aperto a Tempio riguarda il mancato risanamento dell’ex Arsenale di La Maddalena. La vicenda, ultradecennale, è stata già al centro di un processo, finito ancora prima di iniziare a Tempio, sulle mancate bonifiche del molo Carbone, Cala Camicia e Cala Camiciotto. Si parla del fascicolo che contestava la truffa ai danni dello Stato a carico di 13 persone per i fondi spesi a La Maddalena (dopo il G8 scippato all’isola) senza alcun intervento di risanamento dello specchio acqueo. La prescrizione ha cancellato tutto prima a Tempio e poi a Roma. Si parla di uno scandalo nazionale ai danni dei maddalenini e di tutti i sardi. Settanta milioni di euro sono stati spesi nel 2009 con questo risultato: le bonifiche bluff hanno causato un ampliamento del tratto di mare inquinato. Alti dirigenti dello Stato e imprenditori sono stati tutti prosciolti per prescrizione alla fine di un processo “fantasma” che a sua volta è stato oggetto di una indagine ministeriale. Una vicenda delicata, le cui conseguenze rischiano di ricadere anche su Solinas.

La nuova inchiesta

Ora la Procura di Tempio è ritornata alla carica. Nei fondali del Molo Carbone ci sono detriti di ogni tipo e metalli pesanti (il risultato di decenni di operazioni sulle navi della Marina) e il risanamento è al palo. Solinas è stato chiamato in causa come commissario. Il consigliere regionale Quirico Sanna (sentito in veste di ex assessore agli Enti Locali) ha parlato della estromissione della società Research Consorzio Stabile, il soggetto che aveva vinto la gara d'appalto per le bonifiche e che poi è stato tagliato fuori dal Comune di La Maddalena. La Regione, dopo avere tolto al Comune la delega di attuatore, ha affidato le bonifiche alla società in house Opere e Infrastrutture per la Sardegna srl. Una sentenza del Tar dice che la responsabilità dei ritardi non è di Solinas, ma va cercata altrove. Le indagini proseguono.

