Mancata precedenza al semaforo, con l’auto sfonda il muro di una casa 

Una sterzata brusca per evitare di finire contro un’altra auto, poi l’impatto violentissimo contro il muro di recinzione di una casa. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via Diaz e una donna è rimasta ferita in maniera lieve.

Secondo la prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, all’origine dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza al semaforo. Il fuoristrada percorreva via Diaz quando all’incrocio con via Tharros si è trovata davanti un Suv e per evitare lo scontro la donna ha sterzato ma non è riuscita a controllare il mezzo ed è finita contro il muro sfondandolo. Immediati i soccorsi del 118.

