Mancata diagnosi: 2 anni al medico 

Due anni di reclusione, con pena sospesa, per non aver riconosciuto alcuni campanelli d’allarme emersi da una mammografia effettuata il 4 febbraio 2015 su una paziente che, all’epoca dei fatti, aveva 49 anni e una familiarità con il cancro al seno, omettendo così di prescriverle ulteriori accertamenti mirati e causandone, in questo modo, la morte a causa di una ritardata diagnosi. Lo specialista Giovanni Illomei, 55 anni, è stato condannato ieri mattina dalla giudice del Tribunale, Alessandra Angioni, che ha accolto la ricostruzione del pubblico ministero Marco Cocco e dell’avvocato di parte civile, Fabio Pili.

La vicenda

Per la Procura il medico, specialista in radiodiagnostica e chirurgia generale, non avrebbe prescritto la risonanza magnetica e le biopsie, nemmeno dopo altri esami effettuati sulla paziente il 2 marzo e il 27 luglio 2015, il 5 febbraio 2016, il 23 e il 18 dicembre 2017 e, infine, il 29 giugno 2018. Una violazione delle linee guida consigliate in un caso come quello di Rita Casula, classe 66, morta poi all’ospedale Brotzu il 20 ottobre 2018, otto giorni dopo essere stata ricoverata per un carcinoma mammario diagnosticato quando era ormai troppo tardi.

Il referto

La donna si era rivolta allo specialista, in servizio presso lo “Studio Radiologico del Corso del Prof. Francesco Cossu & C. sas”, per una mammografia. Dopo l’esame, il medico aveva evidenziato dei «cluster di microcalcificazioni nel contesto dei quadranti superiori», refertando un «quadro di iperplasia fibroghiandolare, bilaterale». In un seno erano presenti delle «formazioni ipoecogene multiple» del diametro massimo di 14 millimetri, mentre nell’altro delle «aree disomogenee» tra i 16 e i 22 millimetri. Per un approfondimento diagnostico, lo stesso Giovanni Illomei aveva consigliato alla donna una “elastosonografia” che aveva evidenziato delle «formazioni» multiple, ma poi aveva raccomandato un controllo ecografico dopo un mese. Insomma, per il pm Marco Cocco – violando le linee guida della buona pratica clinica – l’imputato avrebbe sottovalutato i segnali, impedendo l’accertamento della malignità delle microcalcificazioni rilevate. Gli stessi referti, poi, sarebbero stati confermati anche a seguito di altre mammografie ed ecografie mammarie bilaterali effettuate a marzo e luglio 2015, febbraio e luglio 2016, febbraio e ottobre 2017 e a giugno del 2018. Sempre secondo l’accusa, il medico avrebbe omesso di prescrivere gli accertamenti e un controllo clinico anche dopo il 23 febbraio 2017, quando gli esami avrebbero evidenziato sia la comparsa di nuove microcalcificazioni e il sostanziale mutamento della loro estensione che l’insorgenza del carcinoma. Rita Casula è morta il 20 ottobre di sei anni fa, nell’ospedale Brotzu dov’era stata portata otto giorni prima per un carcinoma mammario diagnosticato oramai in ritardo.

Il processo

Il dibattimento si è tenuto davanti alla giudice Alessandra Angioni con i consulenti di accusa e difesa che si sono dati battaglia, contestando o ritenendo corretto il comportamento del medico, assistito dai legali Fabio Ciulli e Carlo Beato. Il pm Cocco, in sede di requisitoria, ha sollecitato una condanna a due anni e mezzo anni di reclusione, chiedendo al Tribunale di non riconoscere le attenuanti generiche. Alla fine la giudice ha condannato l’imputato (sempre presente in aula) a 2 anni con pena sospesa e non menzione, oltre a una provvisionale di 25mila euro come anticipo sul risarcimento. La difesa attenderà che vengano depositate le motivazioni della sentenza, ma ha già annunciato ricorso in appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA