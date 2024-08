Mancata benedizione, ira e insulti social 

La notizia della nonnina seppellita senza benedizione ha fatto scatenare l’inferno, nelle piazze virtuali e non. Sul web corrono l’indignazione ma anche l’insulto gratuito. Reazioni, commenti e condivisioni sui social non si contano: c’è chi urla al funerale laico, per evitare l’offerta, chi ricorda che Dio vede e provvede, chi esprime solidarietà al sacerdote sostenendo che il corteo è una vecchia usanza e che non si fa più da tempo e chi, invece, la esprime ai nipoti per l’affetto dimostrato all’anziana nonnina.

Modi e toni che anche durante la funzione si sono esasperati, facendo volare qualche parola di troppo, con l’epilogo balzato agli onori della cronaca: la nonnina novantaquattrenne a cui il sacerdote, don Federico Murtas, non ha dato la benedizione in cimitero dopo una discussione con i nipoti. Questi ultimi avrebbero voluto accompagnare l’anziana signora in corteo per l’ultimo viaggio dalla chiesa al cimitero. Volontà a cui il sacerdote non è andato incontro e che ha generato tutta la vicenda, con i nipoti che hanno aggirato l’ostacolo e sono passati davanti al carro funebre. Momenti di tensione con il sacerdote che è tornato in cattedrale. Contattato anche ieri telefonicamente, don Federico Murtas non ha risposto.

