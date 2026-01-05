Mancano urologi, reparto chiuso durante le feste 

Tutte le feste con Urologia chiusa al Santissima Trinità. Non ci sono medici a sufficienza, il reparto non si poteva tenere in attività. Domani – fa sapere il direttore sanitario della Asl 8 Roberto Massazza – «si riparte a pieno ritmo, anche due neo assunti che prendono servizio e un altro collega che arriva per trasferimento. In questi giorni i pazienti sono stati seguiti da altri reparti, la situazione era comunque sotto controllo, certo è che stiamo facendo salti mortali, perché i medici non ci sono».

Interviene il vice segretario regionale e capogruppo di Forza Italia al Comune di Cagliari Edoardo Tocco: «Non si può lasciare un presidio strategico in queste condizioni, costringendo i pazienti a rivolgersi ad altre strutture già sature. Accogliamo positivamente i nuovi innesti, ma non si può gestire la carenza di personale medico interrompendo un servizio pubblico essenziale. La salute non va in vacanza. La Regione prenda seriamente in mano la situazione per tutelare i reparti ospedalieri. È ora di smetterla di concentrarsi esclusivamente sulle nomine dei direttori delle Asl e di iniziare a occuparsi concretamente dell’assistenza ai sardi. Non è tollerabile che le persone vivano nell’incertezza di non poter essere assistite nel momento del bisogno».

Intanto su un altro fronte, quello dell’Oncologico, l’Usb Sanità ha inviato una richiesta ufficiale al direttore generale dell'Arnas Brotzu Maurizio Marcias, per l’avvio di «un’indagine interna urgente sulle criticità organizzative segnalate dai pazienti». Spiega il sindacato che «un paziente affetto da mielofibrosi ha denunciato attese eccessivamente prolungate per terapie trasfusionali già disponibili, oltre a una gestione delle code percepita come non trasparente e incoerente. Lo stesso paziente avrebbe rinunciato a una trasfusione ritenuta necessaria come forma di protesta e denuncia della situazione. Non viene messa in discussione la professionalità di medici, infermieri e operatori sanitari, che ogni giorno operano con competenza e dedizione in un contesto di alta intensità assistenziale. Tuttavia, il perdurare delle criticità organizzative rischia di compromettere la qualità delle cure, mettere a rischio la salute dei pazienti più fragili e gravare ulteriormente sul personale sanitario».

