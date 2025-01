«Mancano telecamere e agenti» 

Un territorio che si scopre “insicuro” e va a due velocità, quando si parla di sicurezza urbana. «Abbiamo un efficiente impianto di videosorveglianza: 114 telecamere disposte in ogni angolo di Nuoro», assicura Massimiliano Zurru, comandante della Polizia locale. «Sono tutte collegate alla nostra centrale operativa, oltretutto nel rispetto delle attuali norme sulla privacy». Bastiano Congiu, sindaco di Oliena, amaro precisa: «Nel mio paese le telecamere sono poche, permettono di monitorare giusto i varchi. Il problema vero è la mancanza di agenti: ne servirebbero 13, ne abbiamo appena 7». Carenze di organico un po’ ovunque, anche a Nuoro: «Facciamo davvero gli straordinari: come Polizia locale abbiamo 27 agenti, contro i 42 previsti. Per fortuna a breve arriverà qualche concorso».

Compattezza

I sindaci del territorio si tendono la mano ed espongono criticità che accomunano. Ecco perché ieri mattina la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, ha convocato l’atteso vertice sulla sicurezza urbana. Ha scelto la sala della Camera di commercio, quasi per voler imbastire un dialogo più fitto e immediato con i primi cittadini e le forze dell’ordine. «Con il concorso delle forze di polizia, è mio intendimento richiamare l’attenzione anche alla responsabilità degli amministratori locali su tutte le attività che possono mettere in campo per aumentare la vivibilità e la serenità dei vari centri», spiega la prefetta. Luciano Barone, primo cittadino di Mamoiada, dice: «Spesso abbiamo le mani legate perché ci mancano i fondi per svecchiare infrastrutture portanti, come illuminazione pubblica, videosorveglianza, marciapiedi, viabilità».

Priorità

I sindaci non sono in grado di dare risposte, purtroppo, quando si parla di sicurezza urbana. Ecco l’aspetto che inquieta, ancora una volta. Le idee non mancano. Peccato che scarseggino impianti di videosorveglianza e agenti. «Chiediamo che si vada oltre i limiti assunzionali che adesso sono imposti per legge», prosegue Congiu. Elisa Farris, sindaca di Orosei, aggiunge: «Sicuramente servirebbe un potenziamento dell’impianto di videosorveglianza. È un ottimo deterrente, sia contro i vandali sia per arginare l’abbandono dei rifiuti». La prefetta ha ascoltato le difficoltà dei sindaci, talvolta i paradossi. Così, capita che a Gairo la videosorveglianza sia impeccabile, ma solo sulla carta. «Spesso non riusciamo a stare dietro alla manutenzione degli impianti», precisa il sindaco, Sergio Lorrai. La mancanza di personale frena la tecnologia.

La speranza

«La riunione ha chiarito un aspetto: resta il problema della capillarizzazione dei servizi», afferma Maurizio Sirca, sindaco di Sarule. «Si potrebbe trovare una compensazione con le funzioni associate dell’Unione dei Comuni». Barone conclude: «Occorre puntare sul “Fondo unico”. Una soluzione immediata per poter potenziare servizi indispensabili per i nostri centri».

