Mancano pediatri, mamme in trincea  

Ognuna racconta il proprio calvario. Gli sfoghi sono tantissimi e aumentano ora dopo ora. In tutta la provincia di Oristano i casi di bambini rimasti senza assistenza medica a causa della mancanza di pediatri sono sempre più numerosi ed ecco che le mamme hanno deciso di farsi sentire. Hanno creato il gruppo Facebook “Sos pediatri Oristano e Provincia 2024” con l’obiettivo di protestare insieme contro la Asl affinché si trovi una soluzione.

Sui social

L’idea di crea un gruppo è stata di Simona Capriotti, mamma di due bambini rimasti senza medico dopo l’ennesimo trasferimento della loro pediatra. «Ho deciso di mettere in piedi questa iniziativa su consiglio di un operatore della stessa Asl - racconta - Quando sono andata negli uffici di via Carducci con la speranza di trovare un medico disponibile per i miei bambini, mi è stato consigliato di trovare dei metodi efficaci per far capire la gravità della situazione». E così l’idea di affidare ai social un disagio sempre più diffuso: il gruppo in pochissime ore è diventato numerosissimo. «Ci sono ormai più di mille iscritti e questo dato è significativo della situazione assurda che stiamo vivendo». Una situazione aggravata a fine febbraio, quando la pediatra Maura Lazzari ha cambiato sede lasciando circa 800 bambini senza medico.

I racconti

Per capire cosa sta accadendo a tanti genitori della provincia basta leggere le storie riferite nel gruppo Facebook. C’è chi racconta di aver passato tutta la notte al Pronto soccorso per una febbre che non passava, chi invece scrive che per l'ennesima volta ha dovuto pagare un medico pur di far visitare il proprio bambino. «Non posso lasciare mio figlio di 5 anni senza pediatra, è un paziente oncologico - scrive una delle tantissime mamme iscritte al gruppo - Ho chiesto alla Asl di fare un'eccezione per il mio bambino, ma non ho avuto risposta». «Mio figlio è senza medico da due mesi - si legge ancora - Ha saltato anche le visite obbligatorie«.

La protesta

Simona Capriotti, promotrice del gruppo, non molla: «Siamo solo all’inizio, tra pochi giorni faremo arrivare alla direzione della Asl il resoconto di questo gruppo nato sui social. Poi metteremo in piedi altre iniziative, a iniziare da una raccolta firme». E poi si guarda oltre e si pensa di far conoscere il caso oristanese alla presidente della Regione Alessandra Todde. «I bambini hanno il diritto di essere curati - conclude la mamma - Ci faremo sentire in tutte le sedi».

