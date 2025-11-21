VaiOnline
Pitz’e Serra.
21 novembre 2025 alle 01:16

Mancano parcheggi vicino alla chiesa, penalizzati i disabili 

I disabili che si devono recare a sentir messa nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Pitz’e Serra, non hanno vita facile. In prossimità dell’edificio e nelle immediate vicinanze non ci sono parcheggi dedicati e così si è costretti ad affrontare mille peripezie prima di raggiungere la parrocchia.

Il primo parcheggio per disabili disponibile, uno solo, è in via Germania, ma è spesso occupato da chi si reca al parco e spesso anche da chi non ne ha nemmeno diritto e non ha il tagliando. Un problema che si ripete anche il sabato mattina in occasione del mercatino di Campagna Amica che richiama tantissime persone.Purtroppo i parcheggi per i disabili sono spesso lontani anche in altre zone e troppo spesso occupati da chi disabile non è.

Di recente l’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale ha monitorato i parcheggi riservati ai portatori di handicap distribuiti nelle diverse zone della città, per verificarne il corretto utilizzo nel rispetto del codice della strada.

Controlli che hanno permesso di stabilire chi usava il parcheggio senza averne diritto, usufruendo di stalli di disabili che ormai non c’erano più, ma anche di censire i posteggi che non venivano più utilizzati per vari motivi. In totale adesso sono poco più di 500 i parcheggi distribuiti nel centro urbano, compresi quelli nuovi già realizzati. Al Poetto e nelle lottizzazioni del litorale sono invece 57. ( g. da. )

