Mancano neurologi, pazienti allo sbando 

Dal primo ottobre il poliambulatorio di via Michele Pira resterà senza neurologi. Due specialiste sono andate a lavorare in altre aziende e, salvo l'arrivo di nuovi medici, oltre 300 pazienti dovranno rivolgersi altrove. La stragrande maggioranza, con morbo di Alzheimer, dovrà andare al Centro Uva (Unità di valutazione Alzheimer) di Ghilarza, l’unico abilitato in provincia. Qui dovranno recarsi anche gli utenti del distretto di Ales-Terralba, dove i neurologi mancano già da tempo. Un grande disagio per malati e familiari che lanciano un appello affinché si trovi una soluzione. La Asl 5 intanto ha chiesto ad Ares nuovi bandi per reclutare neurologi.

L’allarme

Ad accendere i riflettori sul problema sono stati i familiari dei pazienti che qualche settimana fa hanno saputo del trasferimento del medico. «L’infermiera ci ha detto che non si sa se e quando sarà sostituita» racconta la figlia di una donna che da anni combatte l’Alzheimer. «Siamo lasciati soli a gestire situazioni sempre più complicate - va avanti – a pagare il prezzo più alto sono i pazienti e le famiglie, che dovrebbero ricevere cure e supporto adeguati». La chiusura dei distaccamenti del Centro Uva di Oristano e Terralba non farà altro che peggiorare la situazione. «Siamo costretti ad andare a Ghilarza per i piani terapeutici e le varie prescrizioni» aggiunge.

Gli utenti

E i tempi d'attesa sono piuttosto lunghi visto che a Ghilarza si rivolgono anche i pazienti del distretto di Oristano e di Ales-Terralba. Considerando che le due neurologhe di via Pira visitavano complessivamente 42 pazienti alla settimana (non solo con problemi di Alzheimer), va da sè che il carico di lavoro su Ghilarza è destinato ad aumentare. Senza contare le persone con altri disturbi neurologici che dovranno rivolgersi altrove o pagare in un ambulatorio privato.

La Asl

«L’unico centro Alzheimer nel territorio della nostra azienda è quello di Ghilarza – precisano dalla Asl 5- un centro di grandissima qualità e a cui fanno riferimento decine di pazienti anche di altre province vicine». La direzione generale «ha già chiesto ad Ares Sardegna di ripubblicare i bandi per trovare nuovi specialisti a fronte di neurologi che hanno scelto di trasferirsi in altri territori e che non possiamo trattenere». L'azienda sanitaria sottolinea che «intende creare un rete di assistenza per i malati di Alzheimer di tutto l’Oristanese, che avrà come centro di coordinamento proprio la struttura di Ghilarza».

