Mancano migliaia di baristi e camerieri 

«Ci servono 2500 lavoratori nel nord Sardegna e non siamo sicuri di trovarli». Una cifra che si staglia nell'incontro promosso ieri a Sassari da Confcommercio sull’appeal del settore della ristorazione e dell’ospitalità in Sardegna. Sulle cui lusinghe in termini di attrattività ha indagato il dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'ateneo turritano intervistando 81 persone, scelte tra chi ha avuto esperienze in quest'ambito e chi vorrebbe averle. «Incontri durati mezz'ora ciascuno - dichiara il docente Giacomo Del Chiappa, responsabile scientifico della ricerca- che hanno prodotto un corpus di 250mila parole analizzate per individuare i temi di fondo dei dipendenti».

I dati

Una disamina di cui si è sentita l'urgenza, in particolare per un comparto che, nell'isola, consta di 11590 imprese della somministrazione, 4500 soltanto nel nord, in grado di dare occupazione a oltre 27600 persone, soprattutto donne, più di 13mila nel settembre 2023, e giovani. I dati li illustra Alberto Fois, presidente della Federazione italiana pubblici esercizi Nord Sardegna, e tra questi anche quello negativo. «Cerchiamo migliaia di lavoratori da marzo per la nuova stagione e forse non ci saranno- afferma- perché i ragazzi non gradiscono fare i baristi. Ed è incomprensibile perché si tratta di lavori degnamente retribuiti». Scoraggia, come spiega Del Chiappa, docente di marketing nell'università sassarese, la forte stagionalità degli impieghi «perché tutti sembrerebbero cercare una stabilità». E in più si vorrebbe una riqualificazione degli annunci, considerati opachi e incapaci di dare, oltre alle informazioni basiche, pure quelle che sostanziano la filosofia dell'azienda. «Quello che emerge quindi è l'importanza del contratto di lavoro come contratto psicologico».

Le proposte

Per colmare il gap, e andare incontro alla crescita costante di impieghi in bar e ristoranti, come attesta il più 5% rispetto al 2019, si propone allora una maggiore sinergia tra imprese, università e scuole come l'Alberghiero. «Così da incentivare lo scambio, favorire l’imprenditorialità e l’innovazione- spiega Bastianino Casu, presidente di Confcommercio Sardegna- anche su aspetti di gestione delle risorse umane». «È però fondamentale - interviene il direttore generale di Fipe Roberto Calugi - che nell'isola si cominci a destagionalizzare».

RIPRODUZIONE RISERVATA