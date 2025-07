«Mancano medici, l’ospedale soffre» 

La sanità in debito d’ossigeno è al centro di tavoli politici e sindacali. In particolare è la carenza di camici bianchi a destare maggiore preoccupazione, oltre all’esigenza di una base dell’elisoccorso in Ogliastra. «I dati del nostro presidio ospedaliero - sottolinea Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - indicano una carenza di oltre il 35 per cento di dirigenti medici rispetto a quelli previsti in pianta organica. Riteniamo che per coprire adeguatamente i reparti più in difficoltà, come il Pronto soccorso che è sotto pressione e intercetta ogni tipo di bisogno, si debba procedere su due fronti: incentivi e benefit economici, sul modello di quelli previsti da accordi sindacali per i reparti più in difficoltà, una convenzione regionale con strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere per mettere a disposizione dei medici che scelgono l’Ogliastra una foresteria».

Nei giorni scorsi, una delegazione del sindacato, composta da Fabrizio Meloni, Giacinto Staffa, Luigi Contu e dallo stesso Muggianu ha incontrato Diego Cabitza, commissario straordinario dell’Asl Ogliastra. Durante la riunione sono stati affrontate diverse tematiche, fra cui le liste d’attesa e la riduzione delle disparità territoriali nei servizi sanitari. «Valutiamo positivamente l’approccio aperto e disponibile emerso nel corso dell’incontro, auspicando che ai primi segnali seguano azioni concrete e tempestive».