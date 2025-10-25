«Mancano leader, oggi l’Oristanese è all’angolo» 

Il figlio del bravo falegname di Sedilo si laurea con il massimo dei voti alla Cattolica di Roma, eletto giovanissimo sindaco del paese spodestando “in termini gentili” i vecchi notabili e da allora il democristianissimo Pasquale Onida, 83 anni, prende il volo: consigliere regionale per cinque legislatura, tre volte assessore, presidente della Provincia di Oristano, vice della Sfirs, commissario della Provincia del Medio Campidano.

Dopo lo spiaggiamento della Balena bianca, approda nel Partito popolare italiano per poi ritrovare la sua anima in Fortza Paris. «Una delusione, non mi ritrovavo nella linea del segretario Gianfranco Scalas e così lasciai la politica. Resto quello che sempre sono stato: democristiano». Pasquale Onida ha lasciato tracce importanti, protagonista per quarant’anni oggi osserva la politica con lucido disincanto. «Diciamo che non la capisco perché non si comprende».

Il democristiano nel nuovo mondo si perde.

«La prima tessera Dc mi venne consegnata da cavalier Marongiu, storico segretario della Democrazia cristiana di Sedilo. Ero giovanissimo e oggi che di anni ne ho tanti non mi pento della scelta».

Erano gli anni di Lucio Abis, dei famosi abissini inglobati nel doroteismo di Rumor e Gava.

«Sì, ma io non sono mai stato doroteo anche se ne riconosco i meriti, ho grande considerazione di Lucio Abis ma ero su posizioni più a sinistra».

Salvo finire in una delle tante anime sardiste che piegavano a destra.

«Vero, da quella linea mi dissociai. Quando fondammo con Silvestro Ladu e altri Fortza Paris l’obiettivo era di raggruppare tutte le idee autonomiste vere; il progetto fallì di fronte al Partito sardo, allora un partito vero diversamente da quello di oggi».

Con la bandiera di Fortza Paris venne eletto presidente della Provincia.

«Credo di aver fatto bene ma nonostante ciò non ottenni la ricandidatura per fuoco amico, non faccio nomi ma è facile capire; una parte del gruppo si dissociò e finii lì. Mi sostenne Giorgio Oppi, Udc, che mi nominò vice presidente della Sfirs e commissario della Provincia del Medio Campidano».

Oggi invece la Provincia è una partita a porte chiuse.

«È frutto del compromesso assoluto, o le fai chiamando ad esprimersi i cittadini o non le fai; le hanno rimesse in pista ma contano pochino. Se penso a Cenzo Loy e al peso della Provincia di allora mi viene il magone. Da vice segretario generale dell’Ente ho vissuto le stagioni che hanno portato risultati straordinari al territorio e alla città: ponte sul Tirso, Nucleo industriale, viabilità. Posso raccontare un episodio?».

Ci mancherebbe.

«C’era da nominare il vice segretario della Provincia. Il presidente Cenzo Loy aveva un solo nome, il mio. Il senatore Lucio Abis, chiamato da Loy per stima a amicizia, fece un altro nome mettendo il veto su di me. Riposta di Cenzo Loy: “non ci siamo capiti, non ti ho chiamato per farmi il nome ma per comunicarti che ho scelto il dottor Pasquale Onida”».

La vecchia politica, oggi invece?

«Una delusione. Pur non essendo tra i dorotei di Lucio Abis devo riconoscere che il passo era diverso, Oristano aveva un peso a Cagliari come a Roma. Oggi siamo all’angolo e sa perché?»

Dica.

«Perché manca un leader vero sia a destra che a sinistra. Leader non si diventa per caso e non è quello che prende più voti ma chi viene riconosciuto per autorevolezza, prestigio, come riesce a guidare la nave nella tempesta. Vedo solo cambi di maglia, in Consiglio comunale si è perso il conto».

Nomi.

«Non è il caso. Dico che i tempi di Abis fanno parte di un altro mondo».

Una confidenza: per chi ha votato alle Regionali?

«Todde, mi dava una certa fiducia, vedremo se sarà ben riposta».

Comune di Oristano.

«Fa parte del quadro generale che non è proprio brillante. Vedo grande incoerenza, un’assoluta debolezza nei partiti e la mancanza di un leader capace di fare sintesi. Il sindaco si barcamena e non gliene faccio una colpa, tra tanti cambi di casacca e i tanti manovratori non è semplice procedere».

Un nome, potrebbe Mauro Solinas?

«Con Mauro abbiamo avuto divergenze sul piano politico sia ben chiaro. A sinistra penso che un leader possa essere Gian Valerio Sanna con il quale ho condiviso grandi battaglie. Ha la stoffa, penso che però abbia perso buone occasioni».

Rimpianti?

«L’aeroporto di Fenosu, non riesco a capire il fallimento e come non se ne esca fuori. Oristano perde occasioni importanti a differenza di Cabras che tira grazie a un sindaco che sa fare il sindaco».

A differenza di chi?

«Di chi il sindaco non fa».

