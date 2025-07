«Mancano le zone pedonali» 

La domanda più frequente dei turisti che in questi giorni girano per la città, è una sola «Dov’è il centro storico di Quartu?». La risposta non è semplice perché se un centro storico c'è, è anche vero che è una delle poche città in Sardegna dove non c'è un centro storico pedonale. Se ne parla da anni ma l'ipotesi di una parte della zona antica pedonale, è sempre rimasta sulla carta per le diffidenze dei commercianti e per i problemi di viabilità.

Le ipotesi in campo

Si parlava soprattutto di via Porcu, che chiude solo in occasione di iniziative lungo la strada. Ma la pedonalizzazione non è mai stata attuata, per le divisioni dei commercianti ma anche per la mancanza di un piano parcheggi alternativo. E questo ha decretato l’agonia della strada dove uno dopo l'altro hanno chiuso tanti negozi. Così adesso i cittadini suggeriscono altre ipotesi come per esempio un lungo tratto pedonale da piazza IV novembre fino al mercato di piazza Dessì da abbellire, da rendere pulito da riempire con i tavolini fuori.

«Credo che la mancanza di un centro storico chiuso alle auto, nella terza città della Sardegna, sia una grave pecca», dice Alice Loddo. «Piano piano la gente e i negozianti si abituerebbero, le strade si riempirebbero e tutti avrebbero vantaggi. Il problema è che tutti vogliono i parcheggi davanti ai negozi anche se spesso quegli stalli, mi riferisco a via Porcu e alle zone limitrofe, sono spesso occupati tutto il giorno dai residenti con il pass». Aldo Puddu è un orafo con laboratorio in via Cavour: «Nei giorni scorsi due turiste venete sono entrate e mi hanno chiesto, “mi scusi stiamo cercando il centro storico di Quartu”. Ho risposto che in realtà era questo e non volevano crederci perché cercavano le strade pedonali, con tanti negozi, souvenir e tanto altro. È un peccato che ancora non si sia riusciti a lasciare fuori le auto, abbellendo le strade, rendendole più attraenti».

«Parlando di pedonalizzazione si è sempre pensato solo a via Porcu», commenta Lucia Pani dal suo negozio di surgelati in via Vittorio Emanuele, «invece si potrebbe pensare a piazza IV Novembre fino a piazza mercato. Potrebbero trovare spazio le bancarelle e poi lungo le strade mettere tavolini». Efisio Protto è l’ex presidente della Pro loco: «Via Cavour è un tratto di passaggio che porta alla basilica. Sarebbe bello renderla pedonale».

