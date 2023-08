«Mancano le vedette, a rischio il basso Oristanese» 

Nuovo allarme incendi alla periferia di Mogoro dopo la grande paura di lunedì per il grosso rogo nelle campagne di San Nicolò Arcidano. Le fiamme di ieri sono state subito domato e non hanno creato grossi danni. Lunedì invece il fuoco ha ridotto in cenere un centinaio di ettari, bruciando terreni incolti, vigneti, oliveti e stoppie, ma pure boschetti di eucaliptus. Il maestrale ha contributo ad alimentare le fiamme e sino a tarda sera si è lavorato per spegnere l’incendio e bonificare il vasto territorio interessato. Da terra sono intervenute le squadre forestali, forestas, vigili del fuoco, barracelli e volontari della Protezione civile. Dall’alto, hanno invece operato tre elicotteri, di cui un Super Puma, tre aerei Canadair.

Spenti gli incendi si è accesa la polemica. Se ne fa portavoce il sindaco di Mogoro Donato Cau che denuncia come i Comuni talvolta si sentano soli e senza strumenti adeguati. «Nessuno ci ha avvisato – evidenzia il primo cittadino – che è stato disattivato il punto di avvistamento a “Cuccurada” luogo strategico per monitorare tutto un vastissimo territorio sino a d Oristano. Sono convinto infatti- aggiunge- che se l’incendio fosse stato avvistato immediatamente gli interventi sarebbero stati più veloci. Vedetta dismessa senza che nessuno lo sapesse, alla pari della postazione di Mogoro presso il centro fieristico. Attualmente quest’area dell’Oristanese è priva di controllo». Anche il consigliere regionale Emanuele Cera ha scritto a Forestas per segnalare come il territorio non sia abbastanza coperto.

