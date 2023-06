Mancano le risorse, lavori fermi 

Situazione di stallo nella biblioteca Satta in attesa dei finanziamenti. L’anno scorso, a causa di alcuni cedimenti dell’intonaco, lo stabile ha richiesto interventi urgenti di ristrutturazione, poi bloccati a novembre per mancanza di risorse che provenivano in parte dalla Regione (attraverso un progetto e quote integrative per le spese ordinarie) e in parte da quote ordinarie di Comune, Provincia ed ex comuni della Comunità montana delle Baronie e del Nuorese. «Procediamo in modo precario, finché non si definisce tutta la situazione economico-finanziaria - afferma il commissario Ignazio Porcu -. Dovremmo coordinarci tra Provincia, Comune e Regione. Il locale non risulta accatastato, ma lavoriamo alle pratiche e al controllo di tutta la situazione patrimoniale insieme al Comune (trattandosi di una struttura di loro proprietà)». Un altro problema è la mancanza di personale, passato da 18 dipendenti di ruolo ai 5 attuali supportati da 9 della cooperativa.

«È un po’ frustrante perché ci dividiamo per coprire tutto senza tagliare i servizi, mentre per la cultura ci stiamo affidando ad esterni», dice il tecnico Gian Carlo Marcialis. Ci sono anche le belle notizie: la biblioteca migra al sistema nazionale con circa 500 mila schede ed è stata approvata la trasformazione da Consorzio a Fondazione. (g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA