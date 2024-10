Mancano le coincidenze Arst, calvario degli studenti 

Dopo la chiusura per lavori del ponte di Sa Codina, non accennano a fermarsi i disagi viari degli studenti di Tiana e Ovodda per raggiungere le scuole di Sorgono e Tonara. Se da un lato i viaggi dei ragazzi proseguono con l’assenza di coincidenze da parte di Arst, dall’altro non va di certo meglio ai genitori, costretti alla spola verso Teti, per riportare a casa i propri figli.Una scelta quasi obbligata, quella delle famiglie, per consentire il rientro a casa dei giovanissimi in tempi brevi: «Per alcuni giorni la settimana - dice Giulio Zedda, da Tiana - ci stiamo organizzando con le nostre auto per arrivare al bivio di San Sebastiano a Teti. Qui, il bus in arrivo da Sorgono, scarica i ragazzi, non raggiungendo il nostro paese, ma anzi tornando indietro».«Tutto ciò è assurdo - aggiunge Zedda – Non è più possibile andare avanti di questo passo. Servono subito soluzioni concrete, potenziando le linee e velocizzando i lavori al ponte».

I disservizi sarebbero infatti più numerosi del previsto: «Sul bus del mattino - conclude Zedda – viaggiano anche diversi anziani che si recano al San Camillo per delle visite mediche. Arrivati al bivio di Austis, sono costretti insieme ai nostri figli a risalire a Tonara, arrivando a destinazione dopo oltre mezz'ora. Una vera e propria beffa». (i. g. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA