Mancano le case di riposo, anziani in esilio forzato 

A Guspini il tema dell'assistenza agli anziani e ai malati cronici è diventato una vera emergenza sociale. Attualmente, le strutture che offrono degenza nel territorio comunale sono soltanto due: un numero del tutto insufficiente per rispondere alle necessità di una popolazione che, in linea con il trend regionale e nazionale, invecchia rapidamente. Al centro del dibattito c’è soprattutto una terza struttura, un centro pubblico chiuso ormai da diversi anni, la cui riapertura rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per centinaia di famiglie guspinesi.

I disagi

La carenza di posti letto locali costringe molte famiglie a cercare ospitalità in centri lontanissimi, situati anche a oltre 100 chilometri di distanza. I dati parlano chiaro: oltre cento cittadini di Guspini sono attualmente ricoverati in a Pabillonis, San Gavino, Villacidro, San Nicolò d’Arcidano, Vallermosa, Suelli, Settimo San Pietro, Cagliari e persino Macomer. Daniela Sanna, 56 anni, racconta con amarezza la sua esperienza: «Dovendo assistere un mio parente, ho capito che a Guspini il problema non è stato considerato seriamente. Molte persone non autosufficienti hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24, ma le nostre richieste per riaprire il centro pubblico non hanno ricevuto risposta». Per i familiari, la distanza diventa un ostacolo insormontabile: «L’assistenza morale è fondamentale, ma siamo costretti a lunghi viaggi. Tra i problemi fisici e l'onere economico degli spostamenti, stare vicini ai nostri cari sta diventando impossibile».

Il dibattito

Secondo l’ex sindaca Rossella Pinna «i comuni devono stimolare l'impresa privata per creare quella rete di servizi che oggi manca. Una sana concorrenza tra strutture socio-assistenziali e Rsa convenzionate porterebbe non solo a una distribuzione migliore sul territorio, ma anche a rette più accessibili per le tasche dei cittadini».

Dall’opposizione, Marina Tolu (gruppo Impari) punta il dito sulle responsabilità politiche: «Siamo perplessi per questa cronica mancanza di strutture. Serve un’analisi concreta per ripristinare un servizio che le scelte del passato ci hanno tolto». Infine, Filippo Usai, consigliere di maggioranza, ribadisce l'impegno preso con gli elettori: «Oltre ad aiutare le famiglie con le rette delle strutture esterne, dobbiamo programmare la restituzione della struttura pubblica alla nostra comunità. Guspini è uno dei centri più grandi della Sardegna e non può affidarsi solo all'iniziativa privata: i nostri anziani hanno il diritto sacrosanto di restare nel proprio paese, vicino ai propri affetti».

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