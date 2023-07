Mancano i vigili,  nuove assunzioni 

Una città come Sinnai, con oltre 17mila abitanti, avrebbe bisogno di 17 vigili urbani secondo i parametri ministeriali. Ne ha dodici, più un amministrativo e il comandante. L’amministrazione guidata dal sindaco Tarcisio Anedda corre ai ripari e rinforza l’organico. A breve termine è previsto il bando di un concorso per l’assunzione in pianta stabile in Municipio. «Nell’immediatezza – spiega il primo cittadino – stiamo attingendo per l’assunzione di un agente dalle graduatorie di altri Comuni, come prevede la legge».

Inoltre altri due vigili urbani sono stati assunti per tre mesi e rinforzeranno l’organico della polizia locale di Sinnai impegnata durante l’estate nei controlli non soltanto del centro abitato ma anche delle frazioni lungo il mare sino a Solanas.

Nel frattempo sono arrivati due nuove scooter che agevoleranno il lavoro degli agenti. (p. c.)

