Mancano i vigili, niente cortei funebri 

Organici ridotti all’osso, pochi vigili a disposizione. La Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla non riesce più a garantire il servizio di sicurezza durante i funerali e a Barrali, dal 1 settembre, i cortei si svolgono senza vigili urbani.

L’interruzione del servizio è stata comunicata con largo anticipo dal Corpo di Polizia Locale al parroco, al sindaco e ai carabinieri della stazione del paese l’11 giugno. Nella missiva, il comandante dei vigili Giuseppe Mulas indicava anche una possibile soluzione demandando alle agenzie funebri il compito di garantire la sicurezza dei cortei a piedi mediante l’utilizzo di almeno due necrofori con pettorina ad alta visibilità in alcuni punti critici del percorso, con particolare attenzione all’attraversamento della strada provinciale 11.

La protesta

Decisione contestata dalle agenzie funebri che lo scorso 17 luglio hanno inviato una lettera di protesta al sindaco e al prefetto di Cagliari: «Siamo all’assurdo: le nostre imprese vengono investite di un obbligo che per legge non possono assumersi – afferma Ernesto Leonori, presidente della Federcofit – il nostro compito è organizzare e gestire il servizio funebre con professionalità e diligenza, non possiamo assumerci l’onere della sicurezza che è in capo alla polizia locale o altre organizzazioni come le compagnie barracellari e la protezione civile». Senza il servizio d’ordine, non sarà più possibile accompagnare i defunti a piedi in cimitero se non a proprio rischio e pericolo. «Nessuno finora ci ha dato una risposta – dice il presidente provinciale di Confesercenti Marco Medda –, quello che viene richiesto alle agenzie funebri è un incarico di pubblica sicurezza che non possono svolgere. È compito delle amministrazioni pubbliche risolvere il problema. Si prendano loro la responsabilità di vietare i cortei a piedi andando contro un’usanza molto radicata nei paesi della Sardegna». Non si sottrae al confronto il sindaco di Barrali Fausto Piga: «Le imprese hanno ragione. Il problema è reale, è capitato anche a me di dover fare servizio d’ordine durante un funerale. Stiamo lavorando a una soluzione con il coinvolgimento di alcune associazioni di volontariato per sostituire i vigili a chiamata, un po’ come si fa con la safety security alle manifestazioni patronali. Nel nostro paese non sono presenti associazioni di questo tipo. Ci siamo rivolti ad altre realtà del territorio. Confidiamo in una risposta in tempi rapidi».

