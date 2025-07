Mancano i vigili, chiusi gli uffici della Polizia locale  

Uffici comunali chiusi a Calasetta? È il testo di un avviso alla popolazione fatto pubblicare dal sindaco Antonello Puggioni che poi, a parziale rettifica, pubblica su facebook un altro avviso nel quale si legge di non tenere conto dell’avviso precedente e che l’unico ufficio chiuso è quello della Polizia locale.

«Niente da dichiarare - dice il primo cittadino – non è l’unico Comune senza agenti di polizia locale». I retroscena sono tutti all’interno del palazzo municipale dove, tra ferie e malattia, le unità lavorative in servizio, sono davvero poche. In particolare, desta curiosità il fatto che gli agenti della municipale, due assunti provvisoriamente per i mesi estivi si sarebbero dimessi rinunciando al lavoro mentre i due effettivi sono assenti, uno per ferie e l’altro in malattia. Ufficio chiuso quindi e il sindaco non ha niente da dichiarare ma a Calasetta si sa, le voci volano da un angolo all’altro della cittadina turistica sulcitana che in questo periodo, registra un numero di presenze fra locali e turisti di circa seimila persone. Senza polizia locale e con qualche dipendente del comune che comincia a rivendicare il pagamento del salario accessorio dell’anno scorso. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA