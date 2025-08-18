Mancano i preti, nelle chiese meno messe e parroci condivisi 

C’era una volta la parrocchia “fontana del villaggio”, istituzione centrale di ogni comunità civile, rione cittadino o piccolo paese, dove il parroco era figura alta di riferimento assieme a poche altre autorità civili. L’invecchiamento del clero, inesorabile e progressivo, e la mancanza di un adeguato ricambio generazionale hanno messo in crisi anche la regola madre che voleva “un parroco per ogni campanile”.

Parroci condivisi

A cominciare proprio da Cagliari, dove la parrocchia di San Sebastiano – il cui parroco è stato destinato a Mulinu Becciu-Madonna della Strada - è stata affidata al Rettore del seminario diocesano, monsignor Roberto Ghiani, che è anche canonico del Capitolo Metropolitano. È vero che potrà avvalersi di un viceparroco, don Claudio Pireddu, che però manterrà lo stesso incarico anche nella parrocchia del SS.mo Crocifisso di Genneruxi.

Le stesse parrocchie di San Giacomo a Villanova e quella del Villaggio Pescatori di Giorgino sono state affidate una al vicario generale della diocesi e l’altra al cancelliere della Curia, rispettivamente i monsignori Ferdinando Caschili e Ottavio Utzeri. Non stanno meglio la comunità stampacina della SS.ma Annunziata e quella di San Francesco di via Piemonte con un unico parroco, il francescano padre Daniele Giombini, dei frati minori conventuali.

Messe a singhiozzo

«Dal 2017 la cura pastorale di queste due parrocchie è stata affidata a un parroco unico che, però, può avvalersi di un altro frate come viceparroco. Riusciamo così a garantire», dice padre Daniele «due Messe feriali al giorno, alle 8,30 del mattino e alle 19, tranne ad agosto quando, in alcune giornate, la celebrazione della Messa serale è sostituita, grazie ai nostri diaconi, dalla Liturgia della Parola e la distribuzione della Comunione. Restano le tre Messe domenicali a San Francesco e quattro all’Annunziata: a conferma di un cammino di armonizzazione fra le due comunità francescane che, se geograficamente non vicinissime, per noi sono confinanti».

Accorpamenti

È diventato quindi fisiologico, nello “scacchiere” delle parrocchie della diocesi, ricorrere ad accorpamenti nella persona di un solo parroco. «Il calo delle vocazioni», afferma monsignor Paolo Sanna, parroco ad Assemini della comunità di San Pietro «ci chiama a dover riorganizzare la vita pastorale, a partire dalle piccole comunità dell’interno. Noi di Cagliari possiamo dirci persino privilegiati e fortunati rispetto, ad esempio, a Ogliastra e Nuorese dove due sacerdoti hanno la cura pastorale di quattro, anche cinque parrocchie, spesso distanti fra di loro». La nuova sfida pastorale diventa pertanto sociale e culturale, «perché», aggiunge Sanna «non è facile “spostare il campanile”, condividere con altri quel che si pensa sia proprietà esclusiva. Anche se hai il grande vantaggio che la formazione di animatori, Ministri dell’Eucaristia, catechisti, la stessa pastorale giovanile viene fatta assieme per due parrocchie».

Seminario vuoto

Resta, sullo sfondo, il crollo delle vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, sia maschile che femminile. Un dato che certifica, con la forza dei numeri, l’attuale momento di crisi è quello relativo al Seminario diocesano, in via monsignor Cogoni: la grande struttura, voluta negli anni ’60 del secolo scorso dall’allora arcivescovo di Cagliari Paolo Botto, oggi è desolatamente vuota. Dalle 133 parrocchie della diocesi, al momento non si registra alcun ingresso nel seminario “minore”, che corrisponde agli anni del liceo nella scuola pubblica, fra i 13 e i 18 anni. L’altro dato è quello relativo alla Facoltà Teologica, “fucina” dei futuri sacerdoti: da qualche anno le iscrizioni dei laici, soprattutto donne, hanno superato quelle di seminaristi e chierici, in cammino cioè verso l’Ordinazione sacerdotale.

Molteplici le cause. «La denatalità è il primo elemento», afferma monsignor Sanna «perché le vocazioni nascono in famiglia. Una volta erano i chierichetti, l’Azione cattolica, il catechismo, lo scoutismo a essere il serbatoio dei seminari: oggi, dopo la Cresima, non vedi più nessuno, salvo rare eccezioni. Le famiglie non incoraggiano di certo questo tipo di scelte nei loro figli, quindi, entrati in crisi questi modelli, le vocazioni sono diventate sempre più “adulte” e più rare».

RIPRODUZIONE RISERVATA