Mancano i parcheggi, proteste nel centro storico 

Parcheggi introvabili vicino al centro storico di Iglesias e i residenti nella Ztl avviano una petizione all’amministrazione comunale per chiedere soluzioni alternative. La situazione sarebbe peggiorata nel momento in cui sono stati installati dei paletti in alcune vie nella Ztl. Una misura, secondo l’amministrazione, finalizzata a rendere più scorrevoli e sicure per i pedoni le strade interne del centro.

I nuovi paletti, stando a quanto raccontano i residenti, hanno contribuito alla scomparsa dei parcheggi. Ora in tanti chiedono un incontro con il sindaco Mauro Usai e il vicesindaco Francesco Melis, per confrontarsi sull’argomento e trovare una soluzione che soddisfi tutti.

La petizione

«L’idea della petizione è nata tra noi residenti – spiega Marco Lai, promotore dell’iniziativa – chiederemo che venga protocollata. La nostra protesta riguarda tutto il centro storico: non vogliamo discriminare nessuno». «Chiediamo che la Ztl venga rispettata e che ci siano maggiori controlli all’interno di essa. In questi giorni ho notato alcuni parcheggi occupati da veicoli privi di pass», aggiunge Giulia Casula. Marco Lai, che risiede in via Spano dal 1967, racconta che i disagi sono iniziati «già nel 2007, con l’introduzione della Ztl. Prima non avevamo grandi difficoltà: tra residenti ci si conosceva e bastava chiedere di spostare un’auto. Ora invece c’è confusione: i controlli sono scarsi, passano comunque auto senza permesso, e recentemente sono stati installati paletti e catenelle. Così i parcheggi sono praticamente spariti».

La protesta

«La situazione è ulteriormente peggiorata: abbiamo pagato un pass che non serve a nulla, visto che non possiamo parcheggiare», dice Elisabetta Pinna. In difesa delle proteste dei residenti del centro storico scende in campo anche la minoranza: «I cittadini ormai non riescono più a parcheggiare le proprie automobili, men che meno con l’introduzione di questi paletti – attacca il consigliere di FdI, Luigi Biggio –. Il folle disegno dello spopolamento del centro storico sta prendendo forma». Ma il vicesindaco Francesco Melis non è d’accordo: «Riaffermo la scelta di installare paletti dissuasori: non hanno tolto posti auto, ma solo impedito la sosta irregolare che ostacolava pedoni, veicoli e mezzi di soccorso. Negli ultimi due anni, inoltre, gli stalli nella zona sono aumentati, si pensi ai nuovi parcheggi realizzati. Alle lamentele di alcuni residenti, invito a riflettere sulle numerose segnalazioni di cittadini che subivano disagi a causa delle auto parcheggiate fuori norma, fino a non poter uscire di casa o aprire le finestre. Ribadisco che un’abitudine scorretta non può diventare un diritto acquisito: le scelte di questa amministrazione puntano all’interesse collettivo, non a quello del singolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA