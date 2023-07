«Mancano i medici, situazione esplosiva» 

Da una parte l’Asl ha trovato i pediatri in grado di garantire l’assistenza sanitaria ad Assemini , Decimomannu e Villasor e sta per procedere alle nomine. Dall’altra l’emergenza medici di base è sempre più grave tra Vallermosa e dintorni. Al punto che il sindaco Francesco Spiga sbotta: «È una bomba sociale pronta a esplodere, dopo la chiusura di un ambulatorio del medico di base del paese. Dal 30 giugno, novecento pazienti, tra Siliqua e Vallermosa , sono rimasti senza assistenza, la causa è stata il trasferimento in un’altra sede del medico che ricopriva l’incarico. Ora i cittadini sono costretti a recarsi in un altro comune o a rivolgersi alla guardia medica. Come sindaco e cittadino ritengo inaccettabile questa situazione, la nostra popolazione è composta da un importante numero di anziani e persone che hanno particolarmente bisogno del medico. La situazione è accentuata dalla presenza nel nostro territorio di una Residenza Sanitaria Assistita: gli ospiti fanno riferimento ai medici del territorio – conclude il sindaco Spiga – stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Se non avremo risposte, siamo pronti a far valere le nostre ragioni, attendiamo la convocazione da parte dell’assessore regionale alla Sanità».

Bando deserto

Situazione resa più complicata dalla mancanza di un medico nella vicina Siliqua (uno degli specialisti ha rinunciato all’incarico dopo aver lamentato l’aggressione da parte di un paziente) e dal fatto che il bando della Asl è andato deserto. Così adesso i pazienti sono costretti a rivolgersi agli ambulatori di Decimoputzu , Uta , Villaspeciosa o San Sperate , dove la situazione è destinata a peggiorare visti i recenti pensionamenti. Come è accaduto a Teulada, da anni senza un medico.

Le agevolazioni

Eppure i sindaci, di concerto della Regione, stanno cercando di agevolare gli specialisti che accetteranno quelle sedi di lavoro, mettendo a disposizione i locali per l’ambulatorio. Un incentivo importante per i medici che arrivano da Cagliari o Quartu.

Per i bambini

L’Asl è riuscita a tamponare invece l’emergenza pediatri in una parte importante del territorio che si sviluppa lungo la Statale 130. Ad Assemini , Decimomannu e Villasor si è in procinto di effettuare nuove nomine per coprire le lacune lasciate dai pensionamenti già attivi o imminenti come quello di una delle tre specialiste di Assemini. Una buona notizia in un momento difficile per l’assistenza di base territoriale.

RIPRODUZIONE RISERVATA