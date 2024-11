«Mancano i medici, il carcere va chiuso» 

Al carcere di Massama da tre giorni non ci sono medici. I due che garantivano il servizio sono assenti e scoppia l’allarme. Ecco perché arriva la richiesta di trasferire altrove i 240 detenuti dell’istituto e di conseguenza la chiusura della struttura: l’ha formalizzata Paolo Mocci, Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà, al Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria, al Tribunale di sorveglianza, al Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà e al prefetto. La gravissima situazione della sanità penitenziaria è stata segnalata, da tempo, anche dai sindacati.

La crisi sanitaria

Mocci nel documento ricorda le gravi difficoltà che si trascinano da lungo tempo. «Si registra la sospensione totale dell’assistenza sanitaria al carcere di Massama, nonostante l’invio di una lettera ufficiale alle autorità giudiziarie, sanitarie e penitenziarie nazionali e regionali e le preoccupate sollecitazioni dei rappresentanti dei sindacati di polizia penitenziaria». All’istituto carcerario l’assistenza sanitaria ai detenuti veniva garantita dalla dirigente e dal medico convenzionato, il cui contratto scade a dicembre. Ma da tre giorni entrambi sono assenti per ragioni diverse e, presumibilmente, per un periodo tutt’altro che breve. «Tutti i turni sono quindi scoperti e nell’istituto non è più garantita l’assistenza medica, a presidiare il servizio restano gli infermieri» sottolinea il garante Paolo Mocci. «Esprimo profonda preoccupazione sulle gravi ripercussioni che questa situazione potrà avere. Invito pertanto le autorità competenti a considerare le condizioni per il differimento dell’esecuzione della pena per i detenuti affetti da patologie per le quali la gestione sanitaria e l’assistenza medica sono impraticabili».

I sindacati

I quattro rappresentanti delle sigle sindacali Sappe, Uspp, Cisl e Uil chiedono da tempo l’intervento della presidente della Regione Alessandra Todde e dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, esprimendo una forte preoccupazioni per la situazione sanitaria nelle carceri della Sardegna. «Chiediamo un coordinatore della sanità penitenziaria , figura fondamentale per la gestione dell’assistenza negli istituti carcerari. Una figura che prenda in mano la situazione, interfacciandosi con l’amministrazione penitenziaria e l’assessore regionale alla Sanità». Secondo i sindacati, il coordinatore potrebbe essere un giurista con esperienza nella tutela dei diritti dei detenuti, bilanciando le esigenze di sicurezza e salute.

