VaiOnline
Solarussa.
29 aprile 2026 alle 00:18

Mancano i medici: Ascot chiuso Appello per potenziare i servizi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima due medici per nove ore alla settimana. Poi uno solo per 5 ore e adesso porte chiuse. A Solarussa la situazione sanitaria è sempre più critica. Da quando la dottoressa Francesca Sanna si è assentata per maternità, i 1.500 pazienti residenti tra Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu si ritrovano a vivere un incubo. I sindaci hanno deciso di inviare una nota alla Asl per chiedere urgentemente l'attivazione di un Ascot. «Il servizio risulta inadeguato rispetto alle esigenze dei tre Comuni - scrivono - l'idea di aprire l’Ascot da subito è stata ritenuta una soluzione parziale e limitata, in considerazione del fatto che le 9 ore di apertura settimanali, articolate in due giornate, non hanno mai permesso di smaltire le file dell'utenza». Poi, ricordano i sindaci Mario Tendas, Pinuccio Chelo e Davide Dessì «uno dei due medici si è dimesso e adesso scopriamo che questa settimana non sarà presente neanche l’altro. Il risultato è che l'Ascot resterà chiuso».

Infine il quesito: «Quale soluzione intende attuare la Asl per garantire un minimo di funzionalità e consentire ai 1.500 cittadini che risiedono nei tre Comuni di poter usufruire del servizio sanitario?». La Asl, pochi giorni fa, ha fatto sapere di essere al lavoro per la ricerca di un medico. Nei giorni scorsi, per tentare di calmare gli animi, vista la fila chilometrica, a Solarussa sono intervenuti persino i carabinieri. Il sindaco ha chiesto anche la collaborazione dei barracelli. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

Omicidio Mocci: tre indagati

Gli investigatori avrebbero già identificato due fratelli cagliaritani e un quartese 
Francesco Pinna
La Festa

Sa Die, la Sardegna si ribella ancora: «Più autogoverno»

Todde: «L’Autonomia è schiacciata» Comandini: «Fare tesoro del passato» 
Il caso

Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio

Ma «qualcosa manca» nel lavoro del Pg. In Uruguay via il dirigente delle adozioni 
Campobasso

Ricina, le donne curate con due flebo

Rientrate a casa dall’ospedale, madre e figlia erano molto disidratate 
Washington

«Usa e Regno Unito i migliori alleati»

Re Carlo in visita di Stato da Trump: si rinsalda la storica amicizia tra i due Paesi 