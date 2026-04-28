Mancano i medici: Ascot chiuso Appello per potenziare i servizi 

Prima due medici per nove ore alla settimana. Poi uno solo per 5 ore e adesso porte chiuse. A Solarussa la situazione sanitaria è sempre più critica. Da quando la dottoressa Francesca Sanna si è assentata per maternità, i 1.500 pazienti residenti tra Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu si ritrovano a vivere un incubo. I sindaci hanno deciso di inviare una nota alla Asl per chiedere urgentemente l'attivazione di un Ascot. «Il servizio risulta inadeguato rispetto alle esigenze dei tre Comuni - scrivono - l'idea di aprire l’Ascot da subito è stata ritenuta una soluzione parziale e limitata, in considerazione del fatto che le 9 ore di apertura settimanali, articolate in due giornate, non hanno mai permesso di smaltire le file dell'utenza». Poi, ricordano i sindaci Mario Tendas, Pinuccio Chelo e Davide Dessì «uno dei due medici si è dimesso e adesso scopriamo che questa settimana non sarà presente neanche l’altro. Il risultato è che l'Ascot resterà chiuso».

Infine il quesito: «Quale soluzione intende attuare la Asl per garantire un minimo di funzionalità e consentire ai 1.500 cittadini che risiedono nei tre Comuni di poter usufruire del servizio sanitario?». La Asl, pochi giorni fa, ha fatto sapere di essere al lavoro per la ricerca di un medico. Nei giorni scorsi, per tentare di calmare gli animi, vista la fila chilometrica, a Solarussa sono intervenuti persino i carabinieri. Il sindaco ha chiesto anche la collaborazione dei barracelli. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA