Mancano i gravi indizi: tutti scarcerati 

Mancano i gravi indizi di colpevolezza: il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza del gip di Cagliari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per gli arzanesi Roberto e Sergio Arzu (fratelli di Sandro), il nipote Gianluca, oltre a Pier Giorgio Piras, considerati dalla Dda di Cagliari e dalla Procura di Lanusei i presunti complici di Sandro Arzu, suicida in carcere la notte tra l’8 e il 9 giugno, nell’omicidio di Beniamino “Mino” Marongiu, 52 anni, freddato in piazza Roma ad Arzana con nove colpi di pistola, l’ultimo dei quali alla testa. Ieri il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda (a latere Giorgio Cannas e Alessandra Angioni) ha disposto la scarcerazione dei quattro indagati.

Dispositivo

Manca l’ufficialità delle motivazioni del provvedimento, ma è probabile che il Tribunale della libertà abbia messo in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ipotizzati dai pubblici ministeri Danilo Tronci e Valentina Vitolo, visto che questi sono stati il punto centrale degli appelli degli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola (Roberto e Sergio Arzu), Pierluigi Concas (Pierluigi Arzu), Pamela Piras e Fabrizio Demurtas (Pier Giorgio Piras).

Una parte degli avvocati ha contestato la contraddittorietà tra le ordinanze dei giudici di Lanusei e Cagliari, sottolineando che nella prima il Gip aveva ipotizzato che alcuni degli indagati avessero avuto una parte attiva nel delitto (segnalare a Sandro Arzu l’arrivo di Marongiu in piazza e mettere le auto in una determinata posizione per indirizzare la scelta del bar), nella seconda questa parte veniva meno perché è emerso che lo sparatore e la sua vittima provenissero dalla stessa strada. Dunque è probabile che uno abbia seguito l’altro. Ora, dopo l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, non è escluso che i pm presentino ricorso per Cassazione.

L’addio

Prima di togliersi la vita nella sua cella del carcere di Uta, Sandro Arzu aveva lasciato un foglietto nel quale scagionava i quattro presunti complici sottolineando che non c’entrassero nulla, lasciando poi le ultime volontà ai familiari più stretti.

Arzu era stato fermato a Cagliari, dopo essere svanito nel nulla per due anni, e arrestato perché trovato in possesso di una pistola Smith Wesson calibro 38 special con matricola limata. I consulenti della Procura sostengono che sia una delle due armi usate nell’omicidio di Mino Marongiu.

