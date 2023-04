Mancano i giovani lavoratori 

Nella fascia 15-64 anni (età da lavoro) l’Ogliastra è passata da 39.669 residenti del 2002 a 34.247 del 2022. Un decremento del 13,67 per cento. In vent’anni il territorio ha perso una forza lavoro pari a 5.422 unità. Un’incidenza notevole. Abbastanza per capire quanto il peso dell’andamento demografico possa avere enormi implicazioni sulla composizione del mercato del lavoro e quindi sulla disponibilità di persone e, più in generale, sul funzionamento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ma questi dati sono solo la punta dell’iceberg di una trasformazione più ampia che tocca tanti aspetti del rapporto tra demografia e lavoro.

La sindacalista

Il calo demografico è tra le cause della cura dimagrante sull’esercito dei potenziali lavoratori, soprattutto gli stagionali. «I ragazzi che cercano lavoro sono molti meno rispetto ai primi anni Duemila». A confermarlo è Sara Lorrai, 42 anni, segretaria della Fisascat Cisl Ogliastra. Nella terra dei longevi l’età media della popolazione è di 46 anni. Un incremento di 6 punti percentuali rispetto a 20 anni fa. L’Ogliastra è una zona dove il grado di invecchiamento della popolazione continua a salire. Se, ad esempio, nel 2016 l’indice di vecchiaia (è il rapporto percentuale tra il numero degli over 65 e il numero dei giovani fino ai 14 anni) diceva che c’erano 182,3 anziani ogni 100 giovani, oggi l’indicatore è aumentato e sfonda il muro dei 190. È anche vero che l’eredità del Covid è stata una scrematura notevole al settore turistico: «Molti - ammette Lorrai - si sono riciclati nell’artigianato e nell’edilizia».

L’imprenditore

Antonello Moi ha 60 anni e una lunga esperienza nel terziario. «Adesso siamo noi che cerchiamo dipendenti e loro che possono scegliere. Oggi funziona al contrario perché, rispetto al passato: il dipendente sceglie il suo titolare». Le parti si sono invertite. «La mia generazione - afferma il proprietario dello stabilimento Su Stancu sul lido di Orrì - ha fatto meno figli rispetto ai nostri genitori e siccome l’attuale tasso di natalità si è ulteriormente abbassato per il futuro prevedo grosse difficoltà a reperire personale. Per le attività sarà un grosso problema».