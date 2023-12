«Mancano i fondi per recuperare tutti quegli edifici» 

Fioremma Landucci, assessora comunale al Patrimonio, è realista e pragmatica. «È inutile che ci giriamo intorno, per recuperare l’immenso patrimonio di edilizia non residenziale di Palazzo Bacaredda sono necessari tanti soldi, una montagna». Un valore non stimabile. «Prima dovremmo capire che destinazione finale dare all’immobile. Ovviamente i costi per il recupero variano notevolmente a seconda dell’utilizzo». In bilancio le partite sono risicate. «È sempre un problema di finanziamenti. Purtroppo i fondi per recuperare gli immobili non sono sufficienti. Inoltre – aggiunge l’assessora – se non si interviene Il patrimonio pian piano invecchia e i costi aumentano».

C’è poi il caso degli immobili occupati dagli abusivi. «Conosciamo perfettamente la situazione, ma non volgiamo perdere tempo con gli sgomberi se prima non siamo riusciti a definire l’utilizzo del bene».

Su Villa Muscas sono annunciate novità: «L’assessorato ai Lavori pubblici ha in corso il progetto “Grande attuatore Parco della musica”, mentre un’altra iniziativa è affidata all’assessorato alla Cultura e i lavori sono quasi terminati. Per via Eleonora d’Arborea c’è un progetto per l’invecchiamento attivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA