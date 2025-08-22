Mancano i dottori,  chiude (di nuovo) il Pronto soccorso 

Continuano i disagi al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili. Nuova battuta d’arresto per l’attività del reparto di emergenza che oggi resterà chiuso questo. Situazione che si sta ripetendo ormai da tutta l’estate, solo otto giorni fa l’ultima chiusura proprio nel periodo di Ferragosto.

«Non è più tollerabile – ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’ennesima interruzione – che un servizio così importante sia subordinato alle seppur legittime esigenze del personale». Pertanto anche nel caso di questa ultima chiusura il problema resta quello della mancanza di medici che possano garantire l’apertura quotidiana dalle 8 alle 20. Una difficoltà che ha delle ricadute anche sul resto degli operatori che sono all’interno del Pronto Soccorso come infermieri e operatori socio sanitari. «Occorre mettere in condizione il personale sanitario di poter lavorare in condizioni ottimali – ha aggiunto Pilia – bisogna dare tutte le garanzie utili a erogare un servizio di qualità e nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti». Ormai da anni gli amministratori locali, con il supporto del comitato “Sanità bene comune” avanzano queste richieste, chiedono il rafforzamento di un presidio che serve il territorio del Sarcidano Barbagia di Seulo e non solo, tra l’altro in un’area che ha diversi limiti quali l’isolamento e una viabilità carente.

