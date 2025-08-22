VaiOnline
Isili.
23 agosto 2025 alle 00:25

Mancano i dottori,  chiude (di nuovo) il Pronto soccorso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Continuano i disagi al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili. Nuova battuta d’arresto per l’attività del reparto di emergenza che oggi resterà chiuso questo. Situazione che si sta ripetendo ormai da tutta l’estate, solo otto giorni fa l’ultima chiusura proprio nel periodo di Ferragosto.

«Non è più tollerabile – ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’ennesima interruzione – che un servizio così importante sia subordinato alle seppur legittime esigenze del personale». Pertanto anche nel caso di questa ultima chiusura il problema resta quello della mancanza di medici che possano garantire l’apertura quotidiana dalle 8 alle 20. Una difficoltà che ha delle ricadute anche sul resto degli operatori che sono all’interno del Pronto Soccorso come infermieri e operatori socio sanitari. «Occorre mettere in condizione il personale sanitario di poter lavorare in condizioni ottimali – ha aggiunto Pilia – bisogna dare tutte le garanzie utili a erogare un servizio di qualità e nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti». Ormai da anni gli amministratori locali, con il supporto del comitato “Sanità bene comune” avanzano queste richieste, chiedono il rafforzamento di un presidio che serve il territorio del Sarcidano Barbagia di Seulo e non solo, tra l’altro in un’area che ha diversi limiti quali l’isolamento e una viabilità carente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Basket.

Dinamo al fianco di Polonara

l Marras, C.A. Melis
Il focus

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno»

Pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare sardo Sassari e Nuoro tra le province più colpite in Italia 
Alessandra Carta
Le guerre

Mosca-Kiev, gelo sul vertice E la Casa Bianca si sfila

Negoziati, la Cina disposta a «svolgere un ruolo costruttivo» 
Il giallo

Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai

L’avvocato: «Nessuna denuncia sull’aggressione di Flumentepido» 
Andrea Artizzu
Le indagini.

Caccia al killer, stretta finale

Andrea Busia
La vicenda

Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine

Contratto all’azzurro che sta lottando contro la leucemia «Giocherà non appena sarà guarito: noi lo aspettiamo» 
Giampiero Marras