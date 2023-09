Mancano i bidelli, stop al tempo pieno  

Niente mensa e, dunque, niente tempo pieno. Ma anche presenza di ratti e lavori in corso. Continuano i disagi nelle scuole di Cagliari e questa volta, a farne le spese, sono gli alunni dell’Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis e dell’Istituto Giusy Devinu. Doppio il disagio per le famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia di via Falzarego, che, dopo le segnalazioni dei giorni scorsi sulla presenza di topi nell’edificio, dovranno tenere a casa i piccoli: ieri il sindaco Paolo Truzzu ha firmato l’ordinanza di chiusura (fino a lunedì) e disposto l’intervento di derattizzazione.

Il nodo del problema

Nei giorni scorsi, il consiglio d’istituto del Satta-Spano-De Amicis ha dovuto disporre il rinvio di due settimane dell'inizio del tempo pieno per i plessi di via Angioy e via Falzarego. Diversi i problemi all’origine della decisione. Nella scuola secondaria di via Spano, infatti, i lavori disposti dal Comune non sono ancora stati conclusi, causando un venir meno delle condizioni igienico-sanitarie per la presenza di polveri e per l'assenza di un locale dedicato al porzionamento dei pasti. Ma il vero nodo che nelle scuole cittadine blocca l’avvio del servizio mensa, e quindi del tempo pieno, è la forte carenza di personale Ata, dei bidelli che tra l’altro garantiscono la sorveglianza dei bambini. «Abbiamo chiesto una deroga all’ufficio scolastico regionale per la concessione di due unità aggiuntive», spiega la dirigente Elisabeth Piras. «Siamo in attesa di risposta ma sembrerebbe che, dopo le numerose sollecitazioni, la situazione stia per sbloccarsi».

La nota della direzione

Uguale disagio anche per le famiglie dei ragazzi dell'istituto comprensivo Giusy Devinu. Di ieri la circolare della dirigente Sabrina Erby che, nero su bianco, ha comunicato alle famiglie che, «a causa della mancanza di collaboratori scolastici, non è possibile garantire la sorveglianza e di conseguenza il servizio mensa e il tempo pieno». L’orario è dunque 8-13 per la scuola dell’infanzia e 8,30-13,30 per le primarie, «salvo successiva comunicazione dell’ufficio scolastico». Disagi non da poco per le famiglie. «Il problema», spiegano i genitori di alcuni bambini iscritti alla primaria Sergio Atzeni, «si riversa sulle famiglie, costrette a organizzarsi con il lavoro vista l’uscita anticipata rispetto all’orario previsto». Non tutti, aggiungono, «sono autonomi, non tutti possono chiedere sempre ore di permesso, e soprattutto, non sempre si può fare affidamento su nonni e parenti. Abbiamo iscritto i nostri figli in una scuola a tempo pieno proprio perché ci sono esigenze legate al lavoro».

Le segnalazioni

Le carenze nell’organico Ata erano evidenti già lo scorso anno scolastico, e proprio per questo erano partite le segnalazioni all’ufficio scolastico regionale.

