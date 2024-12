«Non avere parcheggi dedicati alle donne in stato gravidanza o con figli piccoli è un disservizio inaccettabile». Sara Casula neo mamma e madre di una bambini di tre anni protesta per la mancanza di parcheggi nel centro cittadino, dove mancano gli stalli rosa. «Neanche l'area dei parcheggi del Comune – aggiunge - esistono stalli idonei, per non parlare degli asili in cui le mamme, magari con un neonato e un figlio all’asilo, sono obbligate fare i salti mortali. Il rispetto per le donne si evince anche da questo genere di cose, a mio parere, sono servizi essenziali».

I parcheggi

Tanti cittadini lamentano la mancanza di stalli rosa. Il dibattito si è animato anche in seguito a un episodio accaduto nei giorni scorsi. Una donna è stata multata. Aveva parcheggiato la sua auto in modo irregolere. Destinataria del verbaleuna giovane in avanzato stato di gravidanza che aveva al seguito una bimba piccola e che, dovendosi recare in banca per sbrigare delle pratiche, deve aver cercato un parcheggio più comodo possibile, seppure non perfettamente regolare. C’è chi ha voluto cogliere l’occasione per suggerire all’amministrazione di creare parcheggi rosa accanto al municipio nel parcheggio di via Matteotti e in quello vicino alle poste, a ridosso degli uffici comunali destinati in parte al comando dei vigili urbani, come segno di civiltà e di attenzione nei confronti delle donne in dolce attesa.

Il Comune

Per Filippo Usai consigliere della maggioranza è tutta una questione di volontà politica: «Guspini meriterebbe una rivisitazione del piano urbano del traffico soprattutto in alcuni quartieri. Più volte ho sollecitato che sarebbe opportuno con estrema urgenza studiare in collaborazione con la polizia locale dei sensi unici così da agevolare la viabilità, ridurre i rischi e contestualmente creare parcheggi in prossimità delle attività commerciali laddove spesso per mancanza di stalli ci si ferma in doppia fila creando disagio alla circolazione». Il consigliere ricorda anche i numerosi incidenti accaduti nelle strade cittadine tra la Via Carbonia e le intersezioni con la Via Cagliari, Via Oristano e Via Borsellino. «Ho fatto diverse proposte continua – Usai - dal senso unico, ai dissuasori, alle fototrappole per le soste selvagge, ma nonostante tutto ancora oggi non si è fatto niente». In tanti chiedono al Comune un intervento immediato per garantire gli stalli rossa riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bimbi sotto i due anni di età. In centro capita spesso si formino piccole code di automobili in attesa che si liberi un posto per parcheggiare. La cosa ovviamente provoca disagi, in particolare alle ore di punta nelle vie Torino, Mazzini, Gramsci, Matteotti e Garibaldi o davanti alla piazza centrale. «È inutile colorare le panchine di rosso se poi di concreto non si aggiungono servizi», conclude Sara Casula.

