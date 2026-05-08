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Gallura.
09 maggio 2026 alle 00:48

Mancano gli psichiatri, giustizia in crisi 

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Psichiatra cercasi per consulenze giudiziarie. Olbia e la Gallura non hanno più specialisti per le attività di supporta alle inchieste penali e alle cause civili. Una situazione che nelle ultime settimane si è aggravata con l’impossibilità di “ingaggiare” i consulenti anche a Cagliari e Sassari. I magistrati sono in difficoltà e non ci sono vie d’uscita. Le consulenze e le perizie psichiatriche sono attività fondamentali collegate ai procedimenti penali e civili. Non si parla soltanto dell’accertamento della imputabilità di un soggetto. Infatti le prestazioni degli specialisti vengono richieste anche per l’attivazione delle misure di sicurezza e nei casi di persone bisognose di assistenza e tutela legale. Inoltre gli psichiatri sono figure fondamentali nelle procedure di sostituzione della detenzione con altre misure idonee. In questo momento a Olbia le perizie vengono affidate alla psichiatra Gabriella Angius, i magistrati si stanno rivolgendo anche allo specialista sassarese Paolo Milia, ma il numero di consulenti disponibili è tale da rendere quasi impossibile l’espletamento di tutte le attività della Procura e del Tribunale di Tempio. Ad aggravare il quadro c’è il problema della scarsa disponibilità di posti nelle Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).

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