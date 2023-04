Mancano cinque milioni: metropolitana ferma al palo 

Se non fosse un dramma per i cagliaritani, si potrebbe pensare a uno scherzo. Invece questa storia è vera. Il cantiere della metropolitana in piazza Repubblica (come in via Dante e piazza Maria Teresa di Calcutta) è bloccato, deserto: gli operai non si vedono da una decina di giorni (da prima di Pasqua, per l’esattezza). I cagliaritani, che da tre mesi, da quando cioè i lavori per la metro sono cominciati in piazza Repubblica, diventano matti costretti a una gincana tra reti rosse, corsie ridotte, e code snervanti (soprattutto) nelle ore di punta, si mettano l’anima in pace: per le prossime settimane i disagi continueranno ma nel cantiere di piazza Repubblica non si vedrà nessuno. Colpa della burocrazia che ha “costretto” l’impresa subappaltatrice del consorzio Integra Cmsa che guida i lavori per l’Arst a mettere temporaneamente gli operai in cassa integrazione.

I termini

Tutto ruota attorno agli oneri aggiuntivi che la Regione ha messo a disposizione dell’Arst per compensare i maggiori costi per l’impresa che realizza i lavori dovuti all’aumento delle materie prime. Poco più di cinque milioni di euro, sì già deliberati ma non ancora arrivati nelle casse dell’azienda regionale trasporti (e quindi, di conseguenza, in quelle dell’impresa). «Le risorse sono state individuate, in questa fase si stanno svolgendo tutte le procedure previste e imposte dalla legge. Procedure a garanzia di tutti che, purtroppo, producono qualche ritardo», spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «In questa fase, quindi, il cantiere è fermo ma c’è il massimo impegno di tutti per accelerare questo passaggio intermedio. La speranza è che al più presto» (quando?) «si possa tornare in cantiere. Che», rassicura Poledrini, «non è assolutamente abbandonato. C’è un ritardo legato alla burocrazia ma la realizzazione dell’opera è la nostra priorità», aggiunge.

J’accuse

Il controcanto alla brillante visione di una città che grazie alla metropolitana di superficie proietterà Cagliari nel futuro, dunque, è un cantiere che dovrebbe correre velocissimo e invece è fermo. «Se dovessi definire con una sola parola l’opera messa in cantiere dall’Arst, credo che la più idonea sia “ritardo”», dice Pierluigi Mannnino, consigliere comunale di FdI e presidente della commissione Attività produttive. «Analizzando la documentazione reperibile in rete, visto che ancora non ho avuto la possibilità di esaminare gli atti in possesso dell’amministrazione, si scopre che il ritardo si è avuto già nella fase di valutazione delle offerte, un rinvio di ben 248 giorni rispetto ai 300 preventivati per l’aggiudicazione partendo dalla pubblicazione del bando. Insomma quest’opera non è nata sotto una buona stella e ce ne stiamo accorgendo». E ancora: «A guardarli con occhio attento, i cantieri della metro sembrano caratterizzati da irrazionalità e improvvisazione e non, sicuramente, da sensibilità e attenzione nei confronti dei cittadini e dell’ambiente. Un intervento complesso come quello in essere avrebbe dovuto partire da un presupposto fondamentale: evitare un’affluenza maggiore di automezzi in città e pertanto sarebbe stato più logico mantenere operativa la linea individuando come capolinea la fermata “Puccini” e rimandare gli interventi di raddoppio della linea a un secondo momento dopo aver portato a compimento gli interventi più invasivi. Il cantiere di Piazza Repubblica appare spesso come un cantiere fantasma con lavori fermi da tempo e strettoie che causano disagi ad automobilisti e pedoni. Per non parlare delle ripercussioni sull’economia dei luoghi e il calo di affari per tutte le attività della zona. Insomma», conclude Mannino, «l’ampliamento della metropolitana leggera, presentato come un toccasana per l’ambiente e l’economia della città, sta oggi causando più danni che vantaggi. Per rimediare credo che il responsabile debba fare sua la regola che ha costi minori un cantiere di un giorno con 100 operai piuttosto che un cantiere di 100 giorni con 2 o 3 operai e agire di conseguenza per recuperare il tempo perduto e porre fine ai disagi causati ai cittadini».