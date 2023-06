Mancano 40 agenti di polizia, carcere sempre in emergenza 

Organico di polizia penitenziaria sempre più ridotto: mancano all’appello 40 agenti e la maggior parte di quelli in servizio è anziana. E ancora nella sala di controllo è in funzione solo un monitor e la direttrice ha in carico altri tre Istituti penitenziari. Sono solo alcune delle carenze croniche del carcere di massima sicurezza di Massama evidenziate ieri mattina dal segretario nazionale del sindacato Sappe, Donato Capece al termine di una visita nell'istituto insieme a una delegazione (composta dal segretario regionale Luca Fais, Marco Gaudiello, Massimo Diana e Fabio Frenda). «La casa circondariale di Massama ospita 270 detenuti, il 60 per cento sono detenuti definitivi che dovrebbero e devono essere mandati a scontare la pena in altre strutture detentive - ha sottolineato Capece – Mancano 40 agenti sotto organico». Il segretario del Sappe ha ricordato che «il carcere di Massama, anche per la presenza di detenuti ad alta sicurezza, e per la grave carenza di organico merita la giusta attenzione da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria: qui servono agenti giovani di età che possano raccogliere l’esperienza dei più anziani che continuano a stare in prima linea fino a pochi mesi prima di andate in pensione». Capece ha anche incontrato i componenti della Commissione ministeriale che stanno svolgendo una ispezione per segnalare le criticità e le problematiche del personale.

